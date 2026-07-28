El curioso fotógrafo que hubo en el GP de Hungría de F1

¿Te has preguntado alguna vez qué hacen los líderes mundiales en su tiempo libre? En el caso del presidente de la República Checa, Petr Pavel, la respuesta es la fotografía deportiva, sobre todo si está vinculada al automovilismo, que le apasiona.



Este fin de semana asiste al Gran Premio de Hungría con todo su equipo fotográfico y una acreditación oficial de la FIA. Llegó al Hungaroring para las sesiones del sábado y ya estaba haciendo fotos, acompañado por el fotógrafo checo de F1 Jiri Krenek.

No era la primera vez que se le veía en un gran evento del automovilismo como fotógrafo aficionado. Más recientemente, Pavel viajó a Francia en junio para asistir a las 24 Horas de Le Mans, una vez más equipado con todo su material fotográfico.

De hecho, el antiguo presidente militar de la OTAN ha asistido a varias carreras, tanto de dos como de cuatro ruedas, a lo largo de los años. Dentro de la República Checa, Pavel cubrió las pruebas de MotoGP y del Mundial de Superbikes en Brno, mientras que ha viajado también hasta Estados Unidos y Arabia Saudí para fotografiar carreras de NASCAR y el Rally Dakar, respectivamente.

Petr Pavel, presidente de la República Checa y fotógrafo junto a la pista Foto de: Michael Potts / LAT Images a través de Getty Images

Algunas de las fotografías que tomó en el Rally Dakar de 2025, donde también animó a los competidores checos, se expusieron en el Museo Técnico Nacional de Praga.

El año pasado, además de todo eso, recaudó casi 30.000 euros para una organización benéfica dedicada a los niños, las familias monoparentales y las personas mayores mediante la subasta de un álbum de fotos.

Aunque no es habitual que los políticos asistan a las carreras únicamente por placer y no por intereses, varios líderes en la actualidad acuden con regularidad a los principales eventos de automovilismo de sus propios países.

El año pasado, el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, recibió al director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, a los pilotos y a altos cargos de los equipos en una recepción celebrada en el número 10 de Downing Street antes del GP de Gran Bretaña.