Leclerc tendrá que dar rebufo a Hamilton en Monza: "Esta vez él tiene prioridad"

Monza siempre obliga a hacer cuentas con el cronómetro, pero también con el compañero de equipo. En un circuito donde encontrar el rebufo adecuado puede decidir varias posiciones en parrilla, Ferrari llegará a la clasificación del Gran Premio de Italia con una jerarquía ya pactada: esta vez Lewis Hamilton tiene prioridad para elegir dónde quiere colocarse y Charles Leclerc da prácticamente por hecho que el británico escogerá salir detrás de él para aprovechar su estela.

No deja de ser una situación llamativa apenas unos días después de Zandvoort. Allí, la coordinación entre los dos Ferrari volvió a quedar bajo la lupa después de que Hamilton alcanzase a un Leclerc más lento con neumáticos diferentes y pidiese por radio que el equipo interviniese. La orden no llegó inmediatamente y el siete veces campeón terminó ironizando: "Gran manera de perder el tiempo, chicos, buen trabajo".

Monza presentará un escenario completamente diferente, pero volverá a requerir cooperación entre los dos pilotos. Y esta vez Ferrari ya tiene establecidas las reglas.

"Siempre hemos tenido la misma filosofía durante estos años: un fin de semana Lewis tiene prioridad para escoger dónde quiere empezar y otro me toca a mí", explicó Leclerc este jueves. "Este fin de semana Lewis tendrá la prioridad, así que supongo que irá a por el rebufo".

Eso colocaría previsiblemente a Leclerc delante del coche de Hamilton cuando llegue el momento de iniciar las vueltas lanzadas. Sin embargo, el monegasco negó que Ferrari vaya a sacrificar deliberadamente la clasificación de uno de sus pilotos para beneficiar al otro.

"No creo que vayamos a comprometer la clasificación de uno por la del otro, pero evidentemente, si podemos ayudarnos intentando empezar la vuelta a la distancia óptima entre nosotros, lo haremos", aseguró.

Leclerc tendrá entonces que buscar su propio rebufo detrás de otro monoplaza mientras Hamilton aprovecha el Ferrari que circula delante. Una coreografía especialmente delicada en Monza, donde esperar demasiado en pista también puede convertirse rápidamente en un problema de tráfico.

Ferrari estrena motor en Monza, pero Leclerc sigue siendo prudente

El juego de los rebufos no será el único elemento nuevo para Ferrari este fin de semana. La Scuderia estrenará en casa su segunda evolución de la unidad de potencia permitida por el sistema ADUO, después de que la FIA determinase que el motor italiano se encontraba más de un 4% por debajo de la referencia.

La nueva especificación debería aportar alrededor de 15 CV y tanto Leclerc como Hamilton podrán utilizarla sin penalización, al tratarse de su cuarta unidad de potencia de la temporada.

En ningún circuito podría resultar más bienvenida una ayuda de ese tipo que en Monza. Pero Leclerc insiste en que con la generación actual de motores el rendimiento no depende simplemente de tener más potencia.

"Si no tienes los parámetros perfectos del motor para clasificación o carrera puedes perder tres, cuatro o cinco décimas", explicó. "Antes, si algún parámetro no era exactamente óptimo, podías perder unas milésimas o una centésima".

Ese margen explica también por qué Ferrari ha sido competitivo en escenarios donde inicialmente esperaba sufrir. Leclerc puso como ejemplos Silverstone y Spa, donde admite que llegó con dudas después de estudiar los datos del simulador y terminó encontrándose con un coche mucho mejor de lo esperado.

"En Silverstone y Spa hicimos un trabajo realmente bueno poniendo todos esos parámetros en el lugar óptimo", señaló. "Eso es lo que intentaremos hacer aquí".

Además del motor, Ferrari cuenta en Monza con nuevos componentes y elementos específicos para el circuito.

Aun así, Leclerc no esconde que este Monza será muy diferente al que los pilotos conocían. Más allá de la gestión energética de los motores de 2026, señala otra transformación incluso más importante: Ferrari ya no llega al Templo de la Velocidad eliminando carga aerodinámica de forma extrema.

"Antes llegábamos a Monza y quitábamos prácticamente toda el ala que podíamos del coche. Este año llegamos con una configuración mucho más parecida a la que utilizamos durante el resto de la temporada", explicó.

Entre el nuevo motor, una gestión de energía mucho más sensible y unos rebufos que volverán a obligar a Hamilton y Leclerc a entenderse en pista, Ferrari afrontará su clasificación de casa con mucho más en juego que simplemente encontrar una vuelta limpia.