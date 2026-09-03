Hamilton, realista antes de Monza: "La mejora del motor ayudará, pero el déficit es enorme"

Ferrari llega a casa con novedades, con la presión inevitable de correr delante de los tifosi y también con una convicción que Lewis Hamilton parece tener mucho más clara que hace doce meses: ahora, asegura, la Scuderia sabe hacia dónde quiere ir.

El equipo italiano estrenará en el GP de Italia su segunda evolución de la unidad de potencia gracias al sistema ADUO de la FIA, una mejora especialmente importante en un circuito como Monza, donde la potencia y la gestión de la energía pueden marcar diferencias mucho mayores que en otros trazados.

Preguntado este jueves sobre cuánto podría ayudar ese paso adelante, Hamilton no quiso prometer una revolución, pero sí destacó la importancia de ir recortando un déficit que Ferrari ha arrastrado durante buena parte de la temporada.

"Cada pequeña ayuda, ayuda. Durante todo el año, incluso en circuitos cortos, hemos llegado a perder hasta cuatro décimas a lo largo de una vuelta. Es un déficit enorme", explicó el siete veces campeón del mundo.

La nueva especificación del motor Ferrari debería aportar alrededor de 15 CV adicionales y también mejorar la curva de entrega de potencia y la fase de recarga del sistema híbrido. No será suficiente para borrar de golpe toda la diferencia, algo que el propio Hamilton reconoce, pero sí representa otra pieza dentro del proceso de desarrollo que está siguiendo Maranello.

"No supone que vayamos a recortar toda la diferencia, pero ver que fin de semana tras fin de semana añadimos piezas al coche es emocionante", añadió.

Y para Hamilton, quizás lo más importante no sean únicamente esas piezas, sino lo que está viendo detrás de ellas. "Cada vez que voy a la fábrica veo cómo están trabajando muchísimo, cómo lo dan todo. Son muy entusiastas y veo un enfoque distinto al del año pasado", afirmó. "El año pasado sentía que nos faltaba una dirección. Hacíamos lo mejor que podíamos, pero no sabíamos realmente hacia dónde ir. Hemos trabajado muchísimo y ahora trabajamos juntos muy bien. Es un paso adelante".

Hamilton explica cómo ha empujado cambios dentro de Ferrari

Hamilton también detalló durante la rueda de prensa de la FIA hasta qué punto ha intentado utilizar su experiencia previa para transformar algunas áreas desde su llegada a Maranello.

El británico explicó que ha presionado para introducir numerosos cambios en el coche y en la forma de trabajar, algunos de los cuales inicialmente encontraron resistencia por costes o porque Ferrari llevaba años siguiendo otro camino.

"Cuando llegas desde fuera puedes ver ciertas cosas de otra manera", explicó. "He presionado para hacer muchos cambios en el coche. Algunos no se podían hacer por el límite presupuestario, otros requerían mucho tiempo".

Hamilton incluso pidió que determinadas soluciones fueran diseñadas primero para probarlas en el simulador antes de convertirlas en opciones reales para el monoplaza.

"Mi objetivo era mirar desde una perspectiva externa todas las cosas que hacen bien, porque nadie hace todo perfecto, y señalar dónde podíamos subir el nivel. Me siento orgulloso de ver el progreso que hemos hecho".

Todo ello llega antes de un fin de semana particularmente importante. McLaren ha ganado los dos últimos grandes premios y vuelve a aparecer como una amenaza seria para Mercedes, mientras Ferrari espera que un circuito completamente diferente como Monza, unido a sus novedades, vuelva a alterar el orden.

Hamilton no esconde la magnitud del reto, pero tampoco renuncia a pensar a lo grande.

"Creo firmemente que el equipo tiene lo necesario para ganar", aseguró, matizando que para conseguirlo "todo el conjunto tiene que funcionar" desde el inicio del fin de semana.

Y hacerlo por primera vez vestido de rojo, precisamente en Monza, tendría otro significado: "Ganar aquí con Ferrari sería fenomenal".