Russell descarta que Mercedes sea favorito en Monza: "Será una lucha entre 4 equipos"

La penalización de Andrea Kimi Antonelli podría convertirse, paradójicamente, en una pequeña ventaja para George Russell este fin de semana en Monza. El líder del Mundial saldrá desde el fondo de la parrilla por montar una nueva unidad de potencia y Mercedes ha decidido aprovechar una situación que prácticamente elimina sus opciones en clasificación: el italiano podrá trabajar para su compañero, dedicar más tiempo a preparar la carrera e incluso darle rebufo cuando llegue el momento decisivo del sábado.

Antonelli afronta su Gran Premio de casa con una penalización inevitable después de superar el límite de componentes de la unidad de potencia permitido para 2026. Mercedes ha instalado un conjunto completamente nuevo en su W17, aunque todavía sin la evolución ADUO que el fabricante alemán tiene prevista para más adelante en la temporada.

Eso significa que, salvo circunstancias extraordinarias, Russell no tendrá que preocuparse este sábado por uno de sus principales rivales de toda la temporada. Y Mercedes quiere sacar partido a ello.

"Creo que demuestra el nivel de trabajo en equipo que tenemos ahora mismo entre nosotros y cómo Toto quiere dirigir este equipo", explicó Russell este jueves en Monza.

"Es una oportunidad muy buena y bastante única para nosotros. Teniendo en cuenta que los dos venimos del programa desde el principio, creo que es lo mínimo que deberíamos hacer".

El británico confirmó que Antonelli está dispuesto a echarle una mano en clasificación, algo especialmente valioso en un circuito como Monza, donde encontrar un buen rebufo puede marcar una diferencia notable en la vuelta lanzada.

"Esta semana está dispuesto a ayudarme en clasificación, lo cual también es genial. Así es como estamos funcionando como equipo", añadió.

La cooperación no se limitará necesariamente al sábado. Con Antonelli condenado a salir desde atrás, Mercedes puede utilizar parte de sus entrenamientos para recopilar información de tandas largas que también sirva al coche de Russell.

Y el británico insiste en que no espera ningún trato diferente cuando llegue su turno. Mercedes también sabe que Russell tendrá que asumir una sanción por motor antes de que termine la temporada, aunque todavía no ha decidido en qué Gran Premio.

"Yo también tendré una penalización en algún momento. Cuándo y dónde, no lo sabemos", recordó.

Russell no ve a Mercedes como favorito en Monza

La oportunidad llega, además, en un momento curioso para Mercedes. El equipo viene de un buen resultado en Zandvoort, donde Russell ganó la Sprint y terminó tercero el domingo, mientras Antonelli fue segundo en la carrera.

Pero Russell considera que esos resultados escondieron en cierta manera el verdadero nivel del W17.

"Creo que un segundo y un tercer puesto y una victoria en la Sprint probablemente fueron mejores que el rendimiento real del coche", reconoció.

Después de varias carreras en las que McLaren ha vuelto a marcar la referencia, el británico admite que Mercedes llega una evolución por detrás de algunos de sus rivales.

"McLaren es definitivamente el equipo a batir ahora mismo. Sabemos que estamos una mejora por detrás de la mayoría y esperamos volver a ser el equipo a batir dentro de un par de carreras".

Monza, sin embargo, debería ofrecerles una oportunidad mejor que los últimos circuitos. La importancia de la unidad de potencia aumenta notablemente en las largas rectas italianas y Mercedes sigue contando con uno de los motores de referencia de esta nueva generación.

"No sé si podemos decir que somos favoritos este fin de semana, pero definitivamente tenemos una oportunidad mayor que en las dos últimas carreras, donde dependía menos del motor y más del chasis", explicó Russell.

El británico espera una batalla mucho más abierta: Red Bull también dispone de una unidad de potencia competitiva, Ferrari estrenará mejoras en casa y McLaren llega como referencia reciente.

"Creo que puede ser una lucha entre cuatro equipos este fin de semana. Está todo tan igualado que una décima en clasificación puede significar un par de posiciones y cambiar quién está en el podio".

Russell tendrá, al menos, una variable menos de la que preocuparse el sábado. Su compañero será uno de los coches más rápidos del fin de semana, pero esta vez no estará peleando contra él por la parrilla: estará intentando ayudarle.