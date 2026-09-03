Sainz no se consuela ni superando a Aston Martin en Monza: "Me da igual ser 14º que 17º"
Carlos Sainz admite que Williams podría recuperar terreno frente a Aston Martin en Monza, pero avisa de que el FW48 sigue sin fortalezas claras y que su verdadera preocupación está ya en la mejora de Bakú.
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Hablar de Monza y Williams suele despertar automáticamente las mismas expectativas: poca carga aerodinámica, largas rectas y velocidad punta. Pero ni siquiera el Templo de la Velocidad consigue ya que Carlos Sainz se aferre a ese clavo. El español cree que el motor Mercedes puede devolver al equipo de Grove por delante de rivales como Aston Martin este fin de semana, pero después de una caída de rendimiento que le ha llevado al fondo de la parrilla, ser 14º en lugar de 17º ha dejado de significar prácticamente nada para él.
Williams llega al Gran Premio de Italia después de una secuencia especialmente complicada. Tras sumar sus 11 puntos del año en las seis primeras citas, ninguno de sus pilotos ha conseguido terminar por encima de la 15ª posición desde Barcelona y, en Zandvoort, Sainz admitió que Aston Martin estaba ya "en otra liga" en ritmo de carrera.
Monza, al menos sobre el papel, debería alterar ligeramente esa fotografía. Aston Martin ha dado pasos importantes con el gran paquete estrenado en Hungría y Fernando Alonso consiguió convertir un difícil fin de semana en Zandvoort en una novena posición, pero el AMR26 sigue teniendo en su unidad de potencia Honda uno de sus principales condicionantes. Su nueva especificación debutó precisamente en Países Bajos con más rendimiento, aunque también con problemas de manejabilidad que obligaron a Honda a seguir trabajando en sus calibraciones.
Por eso, en un circuito dominado por las rectas de Monza, la unidad Mercedes de Williams puede convertirse en una ayuda. Preguntado directamente por si esperaba volver a estar por delante de Cadillac y Aston Martin, Sainz respondió afirmativamente. Pero inmediatamente quiso ponerlo en perspectiva.
"Sí, pero insisto, eso no me da ninguna felicidad. No es donde queremos estar, no es donde deberíamos estar", explicó. "Como he dicho, estar luchando por el 16º y 17º o por el 14º y 15º me da exactamente igual".
Y es que ni siquiera Sainz considera que el FW48 conserve aquella característica casi histórica de los Williams de los últimos años, capaces de encontrar en los circuitos de poca carga alguno de sus mejores fines de semana.
"No, no, no. Este año no hemos visto que el coche tenga potencia o una velocidad punta particularmente fuerte, así que desafortunadamente no veo a Williams funcionando especialmente bien en Monza", aseguró.
Sainz: "El coche no tiene ninguna fortaleza"
Su diagnóstico fue todavía más duro cuando le preguntaron qué puntos fuertes tiene entonces el monoplaza. "No muchos este año. Por eso estamos tan decepcionados con el rendimiento del coche, porque no tiene ninguna fortaleza y tiene muchas debilidades", reconoció Sainz.
"Eso significa que no llegas a ningún circuito esperando un milagro, porque sabes que no tienes ninguna fortaleza en particular. Esa es la realidad".
Williams ocupa actualmente la novena posición del Mundial de Constructores con 11 puntos y su pérdida de competitividad ha sido especialmente visible durante las últimas carreras. Incluso Alex Albon, que antes de Monza reconocía que la combinación entre poca carga y el Mercedes debería ayudar al FW48, ya advertía que no esperaba que eso fuese suficiente para volver a los puntos.
Por eso, más que el resultado inmediato de Monza, Sainz tiene la mirada puesta en Bakú. Allí Williams estrenará su próxima gran evolución, y para el español su importancia va mucho más allá de conseguir unas décimas para intentar acercarse al top 10.
"Lo que me importa ahora es la mejora de Bakú, ver si funciona y nos da lo que esperamos", explicó. "Sobre todo tenemos que ver que la correlación del túnel de viento sea correcta y que la mejora funcione como debería".
Porque después de un 2026 que Williams ya parece dispuesto a dejar atrás, ese será el verdadero examen: comprobar que las herramientas con las que está diseñando su próximo coche cuentan la misma historia cuando las piezas llegan finalmente al asfalto.
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