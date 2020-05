Leclerc agradece a Vettel las lecciones aprendidas

7: Alan Jones y Carlos Reutemann (Williams)

No por primera vez en su carrera, Clay Regazzoni se vio sustituido en un equipo ganador por Reutemann. Y no por primera vez, Reutemann no encontró ninguna alfombra de bienvenida que le proporcionara su compañero de equipo. A Jones no le gustó la idea de repartirse los puntos con un compañero superrápido, a pesar de que Carlos había aceptado desempeñar un papel secundario. Entonces, Jones, consciente de lo fuerte que era su Williams FW07B en 1980, llegó a resentirse por el hecho de que su compañero de equipo hubiera entrado en un "modo 90%" y no estuviera quitándole más puntos a su rival por el título, Nelson Piquet, de Brabham. Finalmente, la tensión explotó después de la segunda ronda de 1981, en Brasil, cuando Reutemann desobedeció las órdenes del equipo, ignoró el recordatorio en el muro de boxes de Williams y superó a Jones por la victoria.