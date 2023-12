Lawrence Stroll responde a los rumores de venta de Aston Martin F1

La asociación de Lawrence Stroll con el equipo de Silverstone empezó en el año 2018, cuando compró la escudería para salvarla de la bancarrota y evitar así su desaparición, cuando aún era conocido como Force India.

Tras su inversión y la compra también de uno de los fabricantes de coches británicos más famosos del mundo, como es Aston Martin, el equipo pasó a llamarse Racing Point y luego llevó el nombre de Aston Martin a la Fórmula 1 de regreso en la temporada 2021.

Bajo el mandato del multimillonario canadiense, el equipo ha hecho grandes inversiones, como por ejemplo una nueva fábrica, un nuevo túnel de viento y un nuevo simulador, además de aumentar significativamente la plantilla en línea con el objetivo de Aston Martin, que es ganar el mundial.

Sin embargo, durante la temporada 2023 surgieron rumores de que Stroll podría querer vender el equipo. Y el hecho de vender una participación minoritaria a la empresa Arctos Partners obviamente alimentó las especulaciones al respecto.

Craig Slater, de Sky F1, dijo recientemente que podía entender por qué los propietarios de algunos equipos, como es el caso de Stroll y Toto Wolff, que posee un tercio de Mercedes, podrían querer hacer caja a medida que el valor económico de sus estructuras se dispara.

Pero Lawrence Stroll quiso dejar claro que seguiría muchos años con Aston Martin en la F1: "Si estás a punto de quebrar, no te gastas cientos de millones, construyes la nueva fábrica más grande de la F1 y contratas a las mejores 400 personas", dijo a The New York Times.

"No tengo ninguna intención de dejar de ser accionista mayoritario de este equipo durante mucho tiempo. Eso está muy lejos de la realidad. Lo mismo ocurre con la empresa de coches de calle. No me voy a ir a ninguna parte. Planeo dirigir estos negocios durante muchos años. Sólo estoy al principio del viaje en ambos", concluyó el multimillonario canadiense.

Aston Martin dio un gran paso adelante en términos de rendimiento al inicio de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Sin embargo, fue incapaz de mantener ese nivel y tras algunos altibajos acabó cayendo al quinto puesto en el campeonato de constructores. Pero las expectativas y también objetivos siguen siendo muy altos y ya apuntan a volver a la parte delantera en 2024.

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Lawrence Stroll, Propietario, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, en la parrilla de salida

