Toprak quiere más en Australia: "No estoy contento con la quinta posición"

En el arranque de la temporada 2024 del Mundial de Superbikes, Toprak Razgatlioglu, de quien se espera mucho este año a pesar de debutar con la BMW en el campeonato, tuvo un problema en boxes que pudo costarle el podio.

Hay que recordar que, debido al reasfaltado del circuito de Phillip Island, los pilotos tuvieron que hacer paradas obligatorias a mitad de carrera para cambiar neumáticos. Aunque el turco y su nuevo equipo hicieron una de las mejores detenciones de la primera carrera en Australia, Toprak fue penalizado con 1.225 segundos extra por salir del pitlane demasiado rápido, ya que no respetó un tiempo mínimo de parada que había que cumplir sí o sí.

Sin embargo, el #54 dijo que el cuadro de mandos de su moto mostraba el tiempo correcto para salir de boxes. Hablando de su primera carrera con BMW, comentó lo siguiente: "No empezamos la carrera demasiado mal, me mantuve delante y mis sensaciones fueron buenas. Rodamos en 1:30 y luego en 1:29. Seguía yendo bien en las últimas vueltas. Intentaba proteger el neumático trasero, porque esta pista es muy difícil para él".

"Uso mucho la goma trasera en mi moto. Dimos diez vueltas [tras parar], pero en las dos últimas empecé a notar una vibración. Terminamos la carrera en quinta posición, normalmente habríamos sido cuartos, pero me penalizaron", explicó.

Razgatlioglu explicó después qué le pasó, y que no acabó contento con su posición final: "Ha sido raro. Vi mi pizarra y ponía 'cero', así que salí de boxes. Alex Lowes me adelantó saliendo del pitlane, y no pude conseguir una ventaja. Empecé quinto y acabé quinto, pero espero que mañana podamos hacerlo mejor".

Toprak, que se mostró confuso sobre lo ocurrido, dijo en declaraciones a la web oficial de WorldSBK que podría haber tenido un problema con el GPS: "Hicimos una parada en boxes perfecta, pero el problema estuvo en la salida. Aparentemente, mi equipo dijo que salí un poco antes, pero miré mi tablero y decía 'cero'. No lo sé".

"Quizás hubo un problema con el GPS, quizás salí antes de tiempo. De todas formas, es muy bueno para mí terminar mi primera carrera con BMW. No estoy contento con la quinta o cuarta posición, aspiraba al podio pero sabía que no iba a ser una carrera fácil", continuó Razgatlioglu para finalizar.