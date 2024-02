Ferrari desmiente que Hamilton no visitara nunca la fábrica en Maranello

El piloto británico dará el paso para unirse a Ferrari en la temporada 2025 de Fórmula 1, dejando Mercedes después de más de una década con el equipo de Brackley, en el que ganó seis títulos mundiales. La unión de Lewis Hamilton y los del Cavallino Rampante acaparó titulares en todo el mundo el día del anuncio, incluso fuera de los medios especializados y deportivo, puesto que el precio de las acciones de la compañía subió más de un 10% esa jornada hasta alcanzar un valor de 7.000 millones de dólares.

Aunque el fichaje del británico por los de Maranello era una alianza muy esperada, ya que ambas partes aspiran a ganar campeonatos, parece que el piloto olvidó una visita que hizo a la fábrica hace unos años, lo que causó confusión. En la primera rueda de prensa tras la comunicación de su acuerdo con los italianos, el heptacampeón aseguró que nunca estuvo en la sede de Ferrari porque temía los rumores si se le hubiera visto allí.

Cuando se le preguntó en el circuito de Sakhir si alguna vez estuvo en el pueblo del norte de Italia, Lewis Hamilton dijo: "No lo he hecho. Recibí mi primer Ferrari en 2010, creo, ese fue mi primer regalo para mí mismo, ya no lo tengo, pero no tuve la oportunidad de ir en ese momento. No pensé que fuera una buena idea ir porque estaba en Mercedes".

Sin embargo, parece que el inglés olvidó que fue a la fábrica hace unos años, ya que el vicepresidente de la firma, Piero Ferrari, habló sobre su viaje a Maranello para recoger su LaFerrari. En declaraciones al periodista Leo Turrini para Quotidiano Nazionale, el responsable de 78 años habló sobre el fichaje de Lewis Hamilton por el equipo y explicó el interés del siete veces campeón del mundo por la escudería roja.

"Quizá no todo el mundo sepa que Lewis [Hamilton] siempre ha sido susceptible al glamour del Corcel", dijo. "¡Es nuestro cliente! Ha visitado la fábrica más de una vez".

Piero Ferrari aseguró que el piloto no visitó el departamento de carreras de Fórmula 1, tal vez para explicar la contradicción que se produce, pero sí fue a Maranello para recoger su nuevo LaFerrari: "Vino como comprador de nuestros coches. No es solo un maestro de la velocidad, tiene un verdadero amor por los coches. Su garaje no estaría completo sin los nuestros, uno en particular."

"El modelo se llamaba LaFerrari. Hamilton vino a Maranello para recibir instrucciones sobre cómo se hace el coche. En esa ocasión, nos saludamos cordialmente", reveló el vicepresidente de los italianos, quien también explicó que el británico ya bromeó con su fichaje. "Teníamos a Vettel en nuestro equipo, y estábamos contentos con Seb [Vettel]. Acabábamos de renovar el contrato con el alemán y las cosas iban bien. Lewis hizo una broma, 'si esperas doce meses, vendré'".

También hubo rumores en los medios italianos en 2014 de que Lewis Hamilton estuvo en Maranello durante el proceso de compra del coche, pero eso nunca fue confirmado oficialmente por el fabricante. Aunque el piloto declaró en el pasado que elegía el coche de Kimi Raikkonen cuando jugaba a juegos de ordenador de niño, actualizó esta afirmación para decir que elegía el Ferrari de Michael Schumacher para sus sesiones de juego.

"Creo que para cualquier piloto que crece, viendo la historia, viendo a Michael Schumacher en su mejor momento, quizá todos nosotros, al encender la pantalla y ver al piloto en el coche, te preguntas cómo sería estar rodeado de rojo", dijo el inglés. "Vas al Gran Premio de Italia y ves un mar de aficionados rojos de Ferrari, y solo puedes admirarlo".

"Un equipo que no ha tenido grandes éxitos, sobre todo desde los tiempos de Michael [Schumacher], pero no desde 2007", continuó. "Lo vi como un gran reto, sin duda, incluso de niño solía jugar en ese coche como Michael en GP2 [un juego de ordenador]. Es un sueño, y estoy muy emocionado por ello".

