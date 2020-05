Carey: "En la F1 antes solo había quejas, no soluciones"

Carey tomó el relevo como CEO de la F1 después de que Liberty Media completase la compra de la categoría en enero de 2017, reemplazando a Bernie Ecclestone.

La llegada del grupo estadounidense provocó un gran cambio en el planteamiento de los jefes de la F1, favoreciendo la expansión y el crecimiento por encima de los beneficios, además de tratar de hacer la competición más sostenible para los equipos.

Una de las críticas más habituales de Ecclestone sobre la categoría que supervisó estaba dirigida a los motores híbridos V6, introducidos en 2014.

Carey ha supervisado las conversaciones entre la F1 y los equipos para concretar los planes más allá de 2020. Las nuevas normativas deportivas y técnicas para 2021 se aprobaron en octubre, aunque finalmente el coronavirus hizo que se retrasaran hasta 2022.

En conversación con Motorsport.com en la conferencia BHMSE en Bakú, Carey dijo que muchos de los actuales problemas de la F1 tienen que solucionarse después de haber sido evitados desde hace tiempo.

"Hubo cosas que la categoría necesitaba para compensar lo que no tenía. Creo que el problema con temas como los gastos llegó a un punto en el que tenía que haber sido tratado con anterioridad", dijo Carey.

"Creo que la categoría probablemente no se organizó bien. He hablado sobre el motor híbrido y la increíble tecnología que lo rodea, y antes de que nosotros llegáramos todo el mundo lo criticaba en vez de decir: "Este es el motor más eficiente, es una increíble pieza de tecnología' , y realmente fue un paso adelante lidiar con un asunto tan importante".

Liberty también cambió el planteamiento de la F1 con el calendario, buscando entrar en nuevos mercados, ya fuera en ciudades de turismo o con creciente base de fans. Esto se vio reflejado con la llegada de Vietnam y Holanda para 2020.

También se han sabido en los últimos meses las negociaciones con Arabia Saudí para una futura carrera, mientras que desde hace tiempo se está tratando de tener una segunda cita en EE UU.

"Hubo dudas del lado de promoción de nuestro negocio, y creo que la fortaleza de este asunto se ha señalado y es realmente positiva", añade Carey.

"Creo que la fortaleza es, en primer y más importante lugar, la demanda, sinceramente. Tenemos la buena suerte de tener mucha más demanda que espacio para las carreras. Queremos ser selectivos y tener socios a largo plazo, pero es positivo. Creo que es una señal del interés por la categoría, el interés que está ahí y que no se había aprovechado porque no se estaban haciendo las cosas que se tienen que hacer".

"La categoría había sido muy poco crítica consigo misma, como dije, se criticaban los motores, Bernie decía 'No compararía una entrada'. Son quejas, no soluciones. Había problemas, pero no se tomaron suficientes decisiones para corregirlos, como el gasto. La gente se quejaba de ello, pero no se hacía nada al respecto. En la vida, en general, si tienes problemas los arreglas".

