Kimi Antonelli y la paradoja de Italia

Líder del campeonato desde que se hizo con la primera plaza en la madrugada del Gran Premio de Japón, tercera prueba de la temporada 2026, Kimi Antonelli afronta una 13ª ronda que, sin duda, será especial en su año. Se trata, de hecho, del GP de Italia, en Monza.

Si bien el público transalpino solo ha tenido ojos para Ferrari, que —a falta de un piloto local en condiciones de luchar por el título mundial— ha contribuido durante mucho tiempo a enarbolar con orgullo los colores de la bandera italiana, el hecho de que Antonelli pueda poner fin a un paréntesis de más de 70 años es, sin duda, todo un acontecimiento.

De hecho, a pesar de la importancia de Italia en el automovilismo mundial, y en la F1 en particular, ningún piloto del «país de la bota» se ha coronado campeón desde el segundo título de Alberto Ascari en 1953. Tres títulos en los cuatro primeros campeonatos del mundo, pues, ya que Giuseppe Farina fue el primero en 1950, y después… nada más.

Es cierto que, desde 1953, ha habido muchos otros italianos victoriosos, pero la simple comparación basta para comprender que estamos hablando de la diferencia entre el día y la noche: mientras que, en las cuatro primeras ediciones del campeonato del mundo (1950-1953), los italianos sumaron 20 victorias (Farina, Ascari, Luigi Fagioli y Piero Taruffi), se necesitaron 50 años y otros 11 pilotos para que volvieran a sonar otros 23 «Fratelli d’Italia» celebrando la victoria de un piloto en un gran premio.

Por mucho que Ferrari sea indisociable del orgullo italiano en la Fórmula 1, es un poco como si la Scuderia hubiera absorbido la esencia nacional de la victoria en detrimento de los pilotos. De hecho, si lo analizamos más detenidamente, solo hay un italiano que tuvo una oportunidad real de ganar el título entre 1954 y 2025: Michele Alboreto en 1985 con… Ferrari.

Peor aún, si dejamos de lado la temporada de 1969, en la que no compitió ningún piloto italiano —pero que se produjo tras las muertes de Lorenzo Bandini y Ludovico Scarfiotti—, la cantera de candidatos a la F1 acabó por agotarse a principios de la década de 2010 cuando, tras las salidas de Jarno Trulli y Vitantonio Liuzzi —que languidecían en escuderías de la parte baja de la tabla—, simplemente no había relevo.

Con 62 salidas a la parrilla, Antonio Giovinazzi fue el único piloto italiano de Fórmula 1 entre 2012 y 2024. Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aunque Antonio Giovinazzi disputó algunas carreras en 2017 (como sustituto en Sauber) y luego entre 2019 y 2021 con Alfa Romeo (en realidad, la escudería Sauber con nuevo nombre), fue el único piloto que representó a su país en la F1 entre 2012 y 2024, sin resultados especialmente brillantes.

La llegada de Antonelli, directamente de la F2, a Mercedes en 2025, en sustitución de Lewis Hamilton, ha sido muy cuestionada: algunos la consideraban demasiado prematura, sobre todo teniendo en cuenta una temporada 2024 de F2 no especialmente convincente, mientras que otros creían que el momento era casi ideal para ganarse sus galones, dadas las bajas expectativas que pesaban sobre una escudería Mercedes que parecía destinada a pasar a un segundo plano.

De hecho, Mercedes no destacó especialmente el año pasado, lo que resume bien cómo le ha ido en la era del regreso del efecto suelo, pero eso no impidió que Antonelli acumulara malos resultados y errores, con una parte europea de la temporada casi desastrosa que acabó provocando las reprimendas de Toto Wolff, quien durante mucho tiempo había mirado con buenos ojos a quien presentaba como un prodigio.

Un año después, pues, a las puertas del GP de Italia de 2026, esas dudas se han disipado en gran medida. Aún quedan preguntas, como es lógico, al igual que aún quedan muchos prandes premios por disputar antes de saber si Ascari tendrá o no un sucesor. Pero Antonelli, por sí solo, ya ha sumado seis victorias al palmarés de los pilotos italianos y se presenta como líder indiscutible del mundial de cara a Monza.

Un escenario ideal sobre el papel, pero —como si estuviera decididamente escrito que, desde hace más de 70 años, la historia de los pilotos italianos en la F1 tuviera que verse frustrada—, es casi seguro —casi, no insultemos al futuro— que no se concretará en una victoria de Antonelli, ya que este último va a penalizar por el motor. Así pues, saldrá desde la parte trasera de la parrilla.

La culpa la tienen los contratiempos de principios de temporada, y a su vez la culpa la tiene el circuito de Monza, donde adelantar es menos complicado que en otros sitios, la culpa la tiene el destino... En cualquier caso, hay aspectos positivos en esta situación, ya que Wolff no ha dejado de destacar que tener que concentrarse en la carrera y en la remontada permitirá a su piloto no obsesionarse demasiado con la presión derivada de su nueva condición de aspirante a la victoria en casa.

En declaraciones a la web oficial de la F1, Antonelli reconoció, en cualquier caso, que iba a afrontar su carrera en casa de una forma diferente a la de años anteriores. "Tengo muchas ganas. Creo que el ambiente será fantástico y que será muy diferente al del año pasado. Afronto esta carrera con una actitud diferente, una mentalidad diferente, y estoy seguro de que podré disfrutar mucho más de este fin de semana. Tengo muchas ganas de volver".