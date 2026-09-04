Haas tendrá un motor Ferrari mejorado en Monza, pero no para Ocon: ¿por qué?

Esteban Ocon reveló que no dispondrá, este fin de semana en Monza, de la versión ADUO2 del motor de Fórmula 1 de Ferrari, cuyo único ejemplar disponible en Haas será para Oliver Bearman.

La escudería estadounidense afronta el Gran Premio de Italia con un paquete aerodinámico totalmente nuevo, confirmado por el director de la estructura, Ayao Komatsu. Estas evoluciones aerodinámicas se instalarán en los dos monoplazas de la escudería estadounidense.

En cambio, en el lado del motor, habrá una disparidad entre los pilotos, ya que Ferrari solo suministrará una unidad de potencia modificada, tras la segunda evaluación del sistema ADUO. Ocon tendrá que armarse de paciencia para poder beneficiarse de ella, como explicó este jueves ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"No dispondré del paquete evolucionado completo", explicó. "Tendré los nuevos elementos aerodinámicos en el coche, pero no tendré el ADUO2. Solo tenemos un motor evolucionado. Ese es el motivo. Así que rodaré con el motor antiguo. Por tanto, será una pérdida nada desdeñable. Pero el coche mejorado lo tendré. Así que veremos qué da de sí".

A pesar del reglamento, que obliga a un motorista a suministrar a sus clientes unidades de potencia de la misma especificación, Motorsport.com ha sabido que la FIA no tiene ningún problema con la situación en Haas, ya que esta norma se considera respetada desde el momento en que se pone a disposición al menos una unidad de dicha especificación actualizada.

El director del equipo, Ayao Komatsu, decidió que Bearman se beneficiaría del nuevo tren motriz, ya que Esteban Ocon recibió mejoras antes que su compañero de equipo en dos ocasiones recientes. Al preguntarle si Bearman había sido elegido por encima de Ocon porque va por delante en el campeonato de pilotos con 18 puntos frente a tres, Komatsu explicó que la situación era más compleja.

"Por supuesto que eso influyó", admitió el japonés. "Pero, de nuevo, las dos últimas mejoras que tuvimos fueron, por ejemplo, los frenos Carbone Industrie. Esteban tenía más problemas con el bloqueo de frenos, etc. Así que, considerando que Ollie recibió primero la mejora de Montreal, decidimos darle primero la mejora de frenos a Esteban; y también en cuanto a la dirección asistida, tuvimos otra mejora antes del parón en Budapest. De nuevo, decidimos darle esa mejora a Esteban porque era el que más se quejaba y tenía más dificultades con la dirección asistida. Así que las dos últimas mejoras se las dimos a Esteban. Esta vez, vuelve a ser Ollie".

Cuando Motorsport.com le preguntó cómo le dio la noticia a Ocon con tacto, Komatsu añadió: "No tiene sentido andarse con rodeos, ¿verdad? Así que, como dije, ese es el proceso de decisión para saber quién lo recibirá. Simplemente hay que ser transparentes. Porque, repito, desde el primer día, operamos de la manera más transparente y justa posible".

"Claro que no se puede complacer a todo el mundo siempre. Pero no tenemos ninguna agenda oculta. No tenemos ningún interés personal en un piloto u otro. Hemos estado construyendo esa relación".

"Por supuesto, Esteban no estará contento de no recibir la cuarta unidad de potencia de inmediato. Pero esto es lo mejor para el equipo y es la forma más justa de hacerlo. Aunque nada es completamente justo, ¿verdad? Así que lo único que se puede hacer es ser transparente desde el principio. Pero, repito, ese tipo de confianza no se crea de la noche a la mañana. Así que hay que ser coherentes en eso".

Un paquete aerodinámico esperado con impaciencia

Haas est en perdition depuis plusieurs mois. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Más allá de esta cuestión, Ocon está impaciente por poder descubrir el VF-26 evolucionado en pista desde este viernes: "Tengo ganas de pilotar este nuevo coche. Disponemos del nuevo paquete aerodinámico. Lo piloté el martes en el simulador. Y sí, las sensaciones fueron mejores. Por supuesto, ahora hay que trasladarlo a la pista. No siempre está garantizado que se comporte de la misma manera ya en el circuito".

"Pero todo el mundo en la fábrica está entusiasmado e impaciente por ver de qué es capaz este coche. Por supuesto, no es el circuito más técnico. Así que no vamos a ver todo su potencial. Será más bien en Madrid donde podremos darnos cuenta. Pero aun así será interesante ver cómo se comporta el monoplaza en las curvas de Lesmo y la Parabólica, en comparación con antes. Es un paquete bastante importante y tengo ganas de pilotarlo".

Haas ha caído lentamente en la jerarquía de la parrilla estos últimos meses, viéndose superada en la carrera de desarrollo, hasta el punto de no estar en condiciones de sumar ni un solo punto desde el GP de Mónaco. "Habíamos empezado bien el año en términos de ritmo", recordó Ocon. "Y los demás han progresado un poco más rápido que nosotros".

"Y sí, esperábamos este paquete [con impaciencia]. Esperemos, por tanto, que cumpla sus promesas. Que nos acerque al top 10. Y entonces podremos, espero, luchar de nuevo contra los Racing Bulls y los Alpine. Ya veremos".

En el plano personal, el francés considera que viene de dos grandes premios muy buenos que, sin embargo, resultaron frustrantes por la falta de ritmo de su monoplaza: "La sprint y la carrera en Zandvoort, y Budapest, fueron fines de semana en los que nos desenvolvimos bastante bien, desde mi punto de vista. Tengo la sensación de que explotamos al máximo el potencial del coche. Y sí, fue una pena decirse a sí mismos: 'Es lo mejor que podemos hacer', sin sacar gran cosa a cambio. Así que espero que ahora, si hacemos lo mismo, seamos recompensados de una manera diferente", cerró.