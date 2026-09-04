Por qué Verstappen ha "aceptado mentalmente" un fin de semana "doloroso" en Monza

Durante la jornada dedicada a los medios de comunicación de la Fórmula 1 en Monza, un tema ha dominado todas las conversaciones con los pilotos: la gestión de la energía. Después de dos circuitos ricos en recuperación, Budapest y Zandvoort, el trazado italiano promete dar otro fin de semana de carrera en el que las debilidades del reglamento actual queden plenamente expuestas.

Las velocidades punta en el Templo de la Velocidad serán considerablemente más bajas que en años anteriores, con Oscar Piastri llegando incluso a decir que las simulaciones de McLaren indican velocidades punta más bajas que en Hungría.

Qué dijo el australiano: FÓRMULA 1 La velocidad punta de McLaren F1 es mayor en Hungría que en Monza, avisa Piastri

Eso está relacionado, en parte, con el límite de recuperación bajo de cinco megajulios para el fin de semana de Monza. Esto pretende limitar la cantidad de 'superclipping', pero significa que habrá una cantidad significativa de 'clipping' regular, con los pilotos quedándose sin potencia del MGU-K pronto en las rectas.

No es casualidad que Max Verstappen ya utilizara Monza como ejemplo en 2023 al advertir sobre el reglamento actual. El piloto de Red Bull predijo reducciones de marcha en las largas rectas y, según los pilotos, eso es exactamente lo que ocurrirá este fin de semana.

En 2026, sin embargo, el neerlandés ya no quiere criticar el reglamento cada fin de semana, en parte porque ha aceptado mentalmente que esta temporada ya no se puede salvar, algo que se aplica tanto al rendimiento de su coche como a la F1 en su conjunto.

"Va a ser bastante doloroso", dijo el tetracampeón del mundo. "Esta pista es simplemente muy ineficiente energéticamente, pero tampoco quiero ser demasiado negativo con todo ello. Es lo que hay. Lo he aceptado mentalmente. Me he preparado para un fin de semana en el que será un poco diferente. No puedes empujar a fondo y tienes que ser suave con el pedal del acelerador, digámoslo así".

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Esto último se aplica en varios aspectos. Los pilotos tienen que adaptarse al enfoque ideal en términos de gestión de energía, por poco natural que pueda parecer. Además, pequeñas desviaciones respecto a eso pueden confundir a los algoritmos de autoaprendizaje del motor, lo que puede tener grandes consecuencias, como Piastri experimentó de primera mano en Spa.

Verstappen subrayó que la FIA y la F1 están haciendo todo lo posible para aliviar el dolor, incluido el límite de recuperación extremadamente bajo para este fin de semana, pero que los fundamentos simplemente no pueden cambiarse a corto plazo. El de Monza será, por tanto, un fin de semana de apretar los dientes.

"Se están haciendo cambios para intentar mejorarlo, pero 'mejor' no significa que esté arreglado. Está lejos de estar arreglado", siguió Verstappen. "Pero, quiero decir, todo el mundo está intentando hacerlo lo mejor que puede, la FIA y la F1, todos están intentando lidiar con la situación actual".

¿Red Bull, más competitivo en Monza que en Zandvoort?

Aunque el panorama general promete ser doloroso, Monza podría, en teoría, adaptarse ligeramente mejor a Red Bull que Zandvoort, donde el equipo de Laurent Mekies estuvo muy lejos del ritmo durante todo el fin de semana y fue claramente la cuarta fuerza de la parrilla.

Con los pilotos rodando sin potencia del MGU-K en muchas partes del circuito, el motor de combustión interna podría desempeñar un papel algo mayor y, a juzgar por los resultados ADUO de la FIA, Red Bull tiene el más potente. No obstante, Verstappen sigue siendo escéptico. Además del motor de combustión interna, también se tratará de gestionar la cantidad limitada de energía disponible, y esa es precisamente un área en la que la escudería de Milton Keynes no ha sido particularmente fuerte.

"Creo que en las pistas ineficientes no hemos sido particularmente buenos con la energía, así que no espero milagros aquí. Seguirá siendo duro", indicó el #3. "Otros equipos a nuestro alrededor están trayendo mejoras en este momento, así que están dando pasos adelante. Ya estábamos por detrás antes de eso, así que no espero que eso cambie ahora. Pero simplemente intentamos aprender más sobre el coche y las cosas que queremos hacer de forma diferente también para el año que viene".

La única noticia positiva es que Verstappen personalmente vuelve a sentirse mejor. El cuatro veces campeón del mundo sufría gripe durante su carrera de casa en Zandvoort, pero desde entonces se ha recuperado.

"Me sentí bien en cuanto al impacto [después del accidente] porque fue contra una barrera SAFER. Fue la primera vez que golpeé esa barrera y, de hecho, hizo muy bien su trabajo", detalló.

"Pero sí, estaba muy enfermo. Y en realidad, una vez que estás completamente recuperado, vuelves a apreciar lo bueno que es sentirse así. Porque todo el fin de semana en Zandvoort fue horrible, e incluso después, durante unos días, todavía no estaba bien. Así que en realidad fue muy agradable tener esa semana para recuperarme y volver a sentirme mejor. Porque hacía muchísimo tiempo que no me sentía así", cerró.