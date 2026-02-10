Kimi Antonelli estrella su excepcional Mercedes en un accidente de tráfico
Mercedes ha confirmado el accidente de Kimi Antonelli, cerca de la residencia del piloto en San Marino. Solo se vio implicado su coche, que chocó contra una barrera de seguridad.
En vísperas de su partida hacia el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir, donde se le espera desde este miércoles en la pista, Andrea Kimi Antonelli ha sido protagonista de un accidente de tráfico.
Así lo ha confirmado Mercedes a través de un comunicado oficial: "El pasado sábado por la noche, cerca de su domicilio en San Marino, Kimi se vio involucrado en un accidente de tráfico. La policía acudió al lugar tras recibir una llamada de Kimi. Su coche fue el único implicado y, aunque el vehículo sufrió daños, Kimi salió completamente ileso".
El accidente tuvo lugar en la autovía de Serravalle. En el informe de la policía de tráfico se informó de un choque contra la barrera de seguridad, sin que se vieran implicados otros vehículos.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17
Foto de: Mercedes AMG
Antonelli conducía un coche muy exclusivo. Se trata de un AMG GT 63 PRO 4MATIC+ «Motorsport Collectors Edition», una versión muy exclusiva de la que solo se han fabricado 200 unidades.
Justo antes de los recientes test de Barcelona, Mercedes había dado gran importancia a la entrega a Antonelli de ese superdeportivo, caracterizado por detalles únicos, como la carrocería pintada a mano con los colores de Petronas, y por sus prestaciones técnicas de alto nivel.
Entre ellos se encuentran una configuración aerodinámica con reducción de la sustentación y un sistema de refrigeración mejorado. Bajo el capó se encuentra un motor V8 biturbo de 4,0 litros, capaz de desarrollar 612 CV. Quién sabe qué dirá Toto Wolff cuando llegue la factura de las reparaciones...
Antonelli, como el resto de pilotos, ya está camino de Bahrein donde esta semana se disputan tres jornadas (de miércoles 11 a viernes 13) y la semana que viene otras tres (de miércoles 18 a viernes 20).
