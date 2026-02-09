Ir al contenido principal

Presentación de Cadillac para la F1 2026

Fotos: Cadillac estrena su nueva decoración para la F1 2026 en Bahrein

Cadillac, tras presentar su decoración definitiva para la F1 2026, completó los 200 km permitidos con Valtteri Bottas y Sergio Pérez al volante en Bahrein.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Editado:
Cadillac livery 2026 in Bahrain

Ni siquiera hubo tiempo para presentar la nueva decoración, y el primer Cadillac de F1 ya ha recorrido sus primeros kilómetros con su diseño oficial. Lo ha hecho en Sakhir, Bahrein, donde en menos de dos días se llevará a cabo la primera sesión de test de pretemporada oficiales de cara a 2026.

El equipo americano aprovechó que la pista estaba libre para recorrer los primeros 200 kilómetros que permite el reglamento para un filming day, es decir, para las grabaciones de vídeos comerciales.

El monoplaza propulsado por la unidad de potencia Ferrari ha podido ser pilotado Valtteri Bottas y Sergio Pérez, quienes continúan familiarizándose con el nuevo coche tras un año fuera de la parrilla.

Para el equipo estadounidense también fue una oportunidad para realizar las primeras grabaciones con todos los patrocinadores: TWG AI, Claro, IFS, Jim Beam, Tenneco y Tommy Hilfiger.

Todo sobre la presentación de Cadillac:

Al terminar la jornada de rodaje, Sergio Pérez habló sobre la prueba: "Las jornadas de ayer y hoy marcan otro paso importante en la trayectoria del equipo en la Fórmula 1".

"La presentación de nuestra decoración definitiva es un momento especial para todos los involucrados, porque realmente pone de relieve el nivel de compromiso que hemos dedicado a superar los límites al entrar por primera vez en la Fórmula 1".

"Ahora tenemos una gran oportunidad para aprovechar este impulso en las próximas pruebas en Bahrein, mientras seguimos aprendiendo más sobre las capacidades del coche. Sé que nuestros aficionados nos animarán mientras corremos con esta decoración y continuamos nuestro viaje juntos", concluyó.

Cadillac livery 2026

Librea Cadillac 2026

Valtteri Bottas, por su parte, añadió: "Pasar de la presentación de nuestra decoración en la Super Bowl a su inmediata puesta en pista es una forma extraordinaria de inaugurar nuestra primera temporada. Todo parece tan real y es emocionante ver cómo se materializa todo el duro trabajo realizado".

"El equipo ha hecho un trabajo increíble al diseñar la primera decoración del Cadillac F1 Team. Ahora estamos completamente concentrados en aprovechar al máximo cada vuelta durante los tests de pretemporada para comprender el paquete y ponernos en la mejor posición posible para empezar con buen pie en Melbourne".

"Estoy deseando que los aficionados vean el coche en la pista y nos demuestren su apoyo. Estoy orgulloso de representar al equipo a medida que nos acercamos a la primera carrera", concluyó.

Sergio Pérez, Cadillac

Sergio Pérez, Cadillac

Foto de: Cadillac Communications

