Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

La polémica del motor Mercedes es "la típica política de la F1", dice Zak Brown

Brown no hace caso a las quejas de sus rivales sobre las unidades de potencia de Mercedes para la temporada 2026 de la F1, que utiliza su equipo McLaren.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Zak Brown, McLaren

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, cree que la polémica en torno a Mercedes y la relación de compresión de su unidad de potencia es "la típica política de la Fórmula 1".

La relación de compresión de los motores de combustión V6, que mide cuánto se puede comprimir la mezcla de aire y combustible dentro de un cilindro, se ha reducido de 18:1 a 16:1, en parte para intentar ayudar a fabricar motores más accesibles para los nuevos fabricantes.

Pero Audi, Honda y Ferrari creen que Mercedes ha encontrado una forma inteligente de cumplir con la relación de compresión de 16:1 en condiciones frías y estáticas, que es como la mide la FIA, mientras que aumenta en condiciones más calientes cuando el coche está en la pista, lo que le da una ventaja bastante importante. A su vez, Mercedes insiste en que sus unidades de potencia son totalmente legales.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, cuya escudería es una de las cuatro que utilizan motores Mercedes junto con el equipo oficial, Williams y Alpine, ha desestimado las quejas sobre el motor Mercedes y asegura que son como maniobras políticas.

"Es la típica política de la Fórmula 1. El motor ha sido diseñado y cumple totalmente con las reglas", afirmó en la presentación del MCL40, el coche de McLaren para 2026. "Así es este deporte. No es diferente a cosas como los difusores dobles del pasado, que cumplían con las normas".

"No creo que haya una ventaja significativa tal y como dicen los rivales, pero, por supuesto, su trabajo consiste en sacar partido de cualquier ventaja percibida y convertirla en noticia. Pero la realidad es que el motor cumple totalmente con las reglas y ha superado todas las pruebas. Y creo que [Mercedes] HPP ha hecho un buen trabajo", añadió.

¡El nuevo McLaren MCL40 ya ha sido presentado!:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto: McLaren

La polémica ha sido debatida por la FIA y por el Comité Asesor de Unidades de Potencia de la F1, y se han barajado algunas ideas, como realizar pruebas después de que el motor se haya calentado por primera vez, o que la FIA utilice sensores extra para medir este fenómeno mientras está en funcionamiento.

Cualquier cambio en los procedimientos de prueba de la FIA o cualquier otro ajuste en la unidad de potencia tendría que superar los procesos de gobernanza habituales y obtener una mayoría, lo que significa el respaldo de al menos cuatro de los cinco fabricantes, la FIA y el titular de los derechos comerciales, FOM. Red Bull-Ford, que inicialmente se creía que se beneficiaría de la misma interpretación del reglamento, también tendría que votar a favor de dicho cambio.

La FIA está dispuesta a poner fin a la polémica para que no se prolongue hasta Australia 2026. Sin embargo, los cambios a corto plazo que los rivales de Mercedes están buscando antes del inicio de la temporada en Melbourne en marzo siguen pareciendo poco probables, ya que podrían obligar a los alemanes a realizar cambios que quizá no sean factibles antes del inicio de la temporada.

Brown no se suma al alarmismo de que los equipos Mercedes podrían no correr en Australia: "No puedo imaginar que no haya equipos Mercedes en la parrilla de Australia", afirmó. "No estamos al tanto de esas conversaciones, así que ni siquiera sabría, desde el punto de vista de la unidad de potencia, qué se necesitaría para cambiar el reglamento. Pero estoy seguro de que tendremos a todos los equipos Mercedes en la parrilla de Australia".

