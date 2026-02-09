Ir al contenido principal

Fórmula 1 Presentación de Aston Martin para la F1 2026

Alonso explica por qué teme "disfrutar menos al volante" en la F1 2026

Aston Martin ha presentado la decoración definitiva del AMR26 y Alonso alerta de que el nuevo reglamento de la F1 para 2026 podría ir en perjuicio del disfrute.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Aston Martin ha presentado este lunes 9 de febrero de 2026 la decoración definitiva del AMR26 después de haber corrido con un diseño totalmente negro en las pruebas privadas de Barcelona.

Con motivo del acto de presentación, Fernando Alonso ha hablado sobre la temporada que se avecina y en concreto sobre los grandes cambios reglamentarios que obligará a los pilotos a adaptar su estilo de pilotaje a unos nuevos requisitos derivados de una unidad de potencia donde la energía eléctrica va a tener mucha más importancia.

En declaraciones a Motorsport.com y otros medios, el piloto español reconoce que "es un poco más complejo todo", y añade: "Por lo que requiere pensar un poco antes de subirse al coche o preparar un adelantamiento o eso. Pero, al mismo tiempo, los equipos están tan bien preparados ahora que todo se simula de antemano".

"Ya tenemos esa información desde el jueves, así que para el domingo creo que no hay muchas sorpresas ni muchos errores que el piloto pueda cometer. O digamos que no tienes mucha libertad en cuanto a lo que puedes hacer o cuánta energía puedes usar, que está muy limitada por la FIA".

En consecuencia, Alonso no cree que haya muchas diferencias entre los coches a nivel de energía.

"Cuando quieres utilizar la energía, no hay mucha más energía de la que puedes disponer respecto a los coches que van delante, porque todos tenemos que desplegar la máxima energía durante un segundo a las salidas de las curvas. Así que hay un par de cosas que probablemente estén muy, muy reguladas, en exceso. Por lo tanto, en términos de libertad o de cómo utilizar esa energía de forma inteligente, las diferencias serán mínimas, porque, por desgracia, no hay mucho que se pueda hacer", dice.

Relacionado:
Aston Martin AMR26

Aston Martin AMR26

Foto de: Aston Martin

Para el bicampeón del mundo de Fórmula 1, probar el AMR26 por primera vez fue "divertido", pero tiene el miedo de que todas estas nuevas características de los coches hagan que pilotar un F1 sea menos disfrutable a partir de 2026.

"Creo que en Barcelona fue divertido tener un poco más de variedad en el despliegue de energía y cosas por el estilo, vuelta a vuelta y curva a curva, dependiendo de la marcha que uses o de cómo aceleres".

"La cantidad de energía que tendrás en la siguiente recta cambia todo el rato, porque con el acelerador parcial recargas, pero si aceleras a fondo demasiado pronto, también cortas demasiado pronto". 

"Hay un par de cosas que son interesantes y jugaremos un poco con ellas, pero como he dicho, prefiero conducir sin demasiados sistemas que interactúen con tu estilo de conducción o con tu enfoque en las curvas. Parece que hay que pensar demasiado mientras conduces y eso siempre supone un riesgo de disfrutar menos al volante", concluyó.

