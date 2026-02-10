Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

McLaren F1 y Williams, en pista antes del test de Bahrein con un filming day

Fórmula 1
Fórmula 1
McLaren F1 y Williams, en pista antes del test de Bahrein con un filming day

Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1

La campeona de la F1 Academy oficializa su regreso a la resistencia para 2026

WEC
WEC
La campeona de la F1 Academy oficializa su regreso a la resistencia para 2026

Peculiar selección de neumáticos de Pirelli para los test de F1 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Peculiar selección de neumáticos de Pirelli para los test de F1 en Bahrein

¿Qué pilotos estarán este miércoles en el test de F1 2026 en Bahrein?

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de McLaren para la F1 2026
¿Qué pilotos estarán este miércoles en el test de F1 2026 en Bahrein?

Horarios de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026 y cómo ver en TV

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
Horarios de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026 y cómo ver en TV
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Aston Martin da dos días a Stroll y uno a Alonso en estos test de Bahrein

Aston Martin ha anunciado sus planes para la primera semana de test de F1 en Bahrein, y Fernando Alonso solo disputará una de las tres jornadas.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, Lance Stroll, Aston Martin

Fernando Alonso, Lance Stroll, Aston Martin

Foto de: Ben Stansall / Pool /AFP via Getty Images

El Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir acoge esta semana tres jornadas de test de la F1 2026, del miércoles 11 al viernes 13, antes de una segunda tanda la semana que viene, del miércoles 18 al viernes 20. Y como ordena el reglamento, los equipos tienen que participar con un solo coche, por lo que se ven obligados a repartir los tres días entre sus dos pilotos.

Aston Martin ha anunciado que Lance Stroll hará dos días y Fernando Alonso solo uno. La decisión se basa en lo que ocurrió en el Shakedown de Barcelona, donde la escudería inglesa solo llegó a tiempo de hacer la última hora del penúltimo día y luego la jornada completa del último. Stroll tuvo el honor de estrenar el AMR26 al final de la tarde del jueves, pero solo pudo dar 5 vueltas (antes de provocar bandera roja), mientras que Alonso, haciendo la mañana y la tarde del viernes, gozó de más de 60 giros (61 vueltas, concretamente).

Para equilibrar aquello, Aston ha decidido que Lance Stroll haga la primera jornada de estos test de F1 2026 en Bahrein, el miércoles al completo, antes de que Fernando Alonso pilote el Aston Martin AMR26 todo el jueves, y de que Stroll haga todo el viernes para concluir esta primera semana.

Todo sobre los test de Bahrein:

Es de esperar que, para seguir con el reparto equitativo, en la segunda semana de test en Bahrein Aston sí reparta sus tres días, siguiendo una de las dos formas que hay en estos test: por un lado, los equipos pueden sacar a sus dos pilotos las tres jornadas (uno por la mañana y otro por la tarde, como harán WilliamsMercedes y Audi esta semana), y por otro, pueden dar un día completo a cada uno de los pilotos y repartir el día restante. Eso es lo que hará McLaren, que ya anunció que Oscar Piastri hará el miércoles completo, Lando Norris el jueves, y luego repartirá el viernes con Norris por la mañana y Piastri por la tarde, o Haas F1, con Esteban Ocon el miércoles y el viernes por la tarde y Oliver Bearman el jueves y el viernes por la mañana.

Alonso y Stroll estuvieron presentes en la presentación de la decoración del AMR26 en Arabia Saudí este lunes, y el asturiano señaló allí que el objetivo para estos test de Bahrein será "terminar con un buen conocimiento del coche y, a partir de ahí, pensar en la carrera siete, diez, doce o la que sea, y tener un camino claro de desarrollo".

También puedes ver:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Kimi Antonelli estrella su excepcional Mercedes en un accidente de tráfico
Siguiente artículo Pirelli buscará en Bahrein certezas sobre los neumáticos duros de la F1 2026

Mejores comentarios

Más de
Jose Carlos de Celis

Horarios del ePrix de Yeda de Fórmula E 2026 y cómo verlo: ¡ronda doble!

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Yeda I
Horarios del ePrix de Yeda de Fórmula E 2026 y cómo verlo: ¡ronda doble!

Fernando Alonso: "La F1 2026 será un juego largo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Fernando Alonso: "La F1 2026 será un juego largo"

Alineaciones de los test de F1 en Bahrein: qué piloto rueda cada día

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Alineaciones de los test de F1 en Bahrein: qué piloto rueda cada día
Más de
Fernando Alonso

Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1

Cómo Newey espera ayudar a Aston Martin a celebrar como en 1998

Fórmula 1
Fórmula 1
Cómo Newey espera ayudar a Aston Martin a celebrar como en 1998

Alonso explica por qué teme "disfrutar menos al volante" en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Alonso explica por qué teme "disfrutar menos al volante" en la F1 2026
Más de
Aston Martin

Stroll responde a Russell: "Cuando gane por 30 segundos de ventaja cambiará de opinión"

Fórmula 1
Fórmula 1
Stroll responde a Russell: "Cuando gane por 30 segundos de ventaja cambiará de opinión"

Newey creó "la filosofía" del AMR26 antes incluso de llegar a Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Newey creó "la filosofía" del AMR26 antes incluso de llegar a Aston Martin

Fotos: así es la decoración del Aston Martin ARM26 de Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Fotos: así es la decoración del Aston Martin ARM26 de Alonso

Últimas noticias

Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

McLaren F1 y Williams, en pista antes del test de Bahrein con un filming day

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
McLaren F1 y Williams, en pista antes del test de Bahrein con un filming day

Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1