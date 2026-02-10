Aston Martin da dos días a Stroll y uno a Alonso en estos test de Bahrein

El Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir acoge esta semana tres jornadas de test de la F1 2026, del miércoles 11 al viernes 13, antes de una segunda tanda la semana que viene, del miércoles 18 al viernes 20. Y como ordena el reglamento, los equipos tienen que participar con un solo coche, por lo que se ven obligados a repartir los tres días entre sus dos pilotos.

Aston Martin ha anunciado que Lance Stroll hará dos días y Fernando Alonso solo uno. La decisión se basa en lo que ocurrió en el Shakedown de Barcelona, donde la escudería inglesa solo llegó a tiempo de hacer la última hora del penúltimo día y luego la jornada completa del último. Stroll tuvo el honor de estrenar el AMR26 al final de la tarde del jueves, pero solo pudo dar 5 vueltas (antes de provocar bandera roja), mientras que Alonso, haciendo la mañana y la tarde del viernes, gozó de más de 60 giros (61 vueltas, concretamente).

Para equilibrar aquello, Aston ha decidido que Lance Stroll haga la primera jornada de estos test de F1 2026 en Bahrein, el miércoles al completo, antes de que Fernando Alonso pilote el Aston Martin AMR26 todo el jueves, y de que Stroll haga todo el viernes para concluir esta primera semana.

Todo sobre los test de Bahrein: Fórmula 1 Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Es de esperar que, para seguir con el reparto equitativo, en la segunda semana de test en Bahrein Aston sí reparta sus tres días, siguiendo una de las dos formas que hay en estos test: por un lado, los equipos pueden sacar a sus dos pilotos las tres jornadas (uno por la mañana y otro por la tarde, como harán Williams, Mercedes y Audi esta semana), y por otro, pueden dar un día completo a cada uno de los pilotos y repartir el día restante. Eso es lo que hará McLaren, que ya anunció que Oscar Piastri hará el miércoles completo, Lando Norris el jueves, y luego repartirá el viernes con Norris por la mañana y Piastri por la tarde, o Haas F1, con Esteban Ocon el miércoles y el viernes por la tarde y Oliver Bearman el jueves y el viernes por la mañana.

Alonso y Stroll estuvieron presentes en la presentación de la decoración del AMR26 en Arabia Saudí este lunes, y el asturiano señaló allí que el objetivo para estos test de Bahrein será "terminar con un buen conocimiento del coche y, a partir de ahí, pensar en la carrera siete, diez, doce o la que sea, y tener un camino claro de desarrollo".