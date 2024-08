Jordan cree que Alonso tiene en su mente que es tan bueno como Hamilton

Después de un buen comienzo de temporada 2023 de Fórmula 1, en la que incluso llegaron a soñar con alguna victoria, Aston Martin empezó a caer en la tabla de clasificación hasta encontrarse por detrás de Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari. En la actualidad son los quintos en el mundial de constructores, muy lejos de los líderes, y con una clara pérdida de ritmo en comparación con sus rivales, y eso es algo que afecta inevitablemente a los pilotos.

Fernando Alonso acostumbró a todos en el paddock a hacer podios en su primer año vestido de verde, pero en 2024 las cosas son diferentes. El español no pudo ir más allá de una quinta posición en el Gran Premio de Arabia Saudí, aunque lo más preocupante para él es que su compañero, Lance Stroll, ya le superó en cinco clasificaciones con casi medio curso por delante, cuando hace doce meses solo le batió en tres ocasiones en toda la campaña.

El asturiano sigue por delante en la general con bastante ventaja con respecto al canadiense, pero parece no estar tan cómodo como la última temporada, y es algo que Eddie Jordan quiso destacar en el podcast de Formula for Success, en donde dijo: "A principios de año, Alonso estuvo excelente. Tengo que mirar a ver dónde está ahora, y si está entre los diez primeros".

"Condujo bien en el Gran Premio de Bélgica, sumó más puntos para Aston Martin, pero, al mismo tiempo no está al nivel que pensaba que podía estar", señaló el antiguo propietario de una escudería de la parrilla del Gran Circo.

No obstante, los de Silverstone consiguieron estar en varias veces por delante de sus contrincantes de Brackley al inicio de la temporada, pero el británico cree que la caída de rendimiento afectó de una forma mental a Fernando Alonso, e indicó la diferencia de éxito entre él y Lewis Hamilton: "Porque en su mente, él es tan bueno como Lewis [Hamilton]. Esperaba poder luchar con Lewis este año y, para ser sincero, no ha sucedido, y no se ve que vaya a suceder en lo que queda de año, así que creo que, psicológicamente, algo está pasando en la cabeza de estos chicos".

