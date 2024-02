Oscar Piastri pronostica que Alonso fichará por Mercedes F1

El anuncio del fichaje de Hamilton por Ferrari, que durante muchos años se había visto como una posibilidad, fue un bombazo y una noticia recibida con gran interés en todo el mundo.

Con ese movimiento de Lewis Hamilton, ha quedado vacante un asiento importante en un gran equipo como Mercedes y por ello, se espera que haya un importante ajetreo en el mercado de pilotos para 2025.

Mercedes no sólo cuenta con una estrella emergente como Kimi Antonelli, que este año debuta en F2 sin pasar por F3 y tiene un futuro brillante, sino también con un piloto reserva como Mick Schumacher. Por otro lado, también existe la posibilidad de que Mercedes pueda incorporar a su ex piloto reserva Esteban Ocon.

Pero una opción que a muchos genera un interés especial es la de Fernando Alonso, a quien todos admiran por su nivel. A Piastri, al que entrevistaron en F1TV Pro durante los test de Bahrein, se le pidió que hiciera una atrevida predicción y su respuesta fue: "Alonso irá a Mercedes". Por cierto, cabe recordar que el mánager de Piastri, Mark Webber, y Fernando Alonso tienen una gran relación.

Sea quien sea el que ocupe el asiento de Mercedes, será un gran movimiento, pero Alonso es el piloto de más renombre que puede ocupar ese asiento.

Oscar Piastri después evaluó a su equipo: "Me gustaría pensar que estamos en algún lugar en la parte delantera de la parrilla. En realidad no creo que estemos en posición de retar a Red Bull en este momento, no estoy seguro de que nadie en la parrilla se sienta así ahora mismo".

"Sin sacar conclusiones demasiado pronto, sobre todo viendo los resultados anteriores en Bahrein, no es una gran pista para nosotros sobre el papel, por lo que es un poco difícil hacer una lectura después de sólo dos días de test".

"Es un poco difícil hablar del equilibrio de fuerzas y espero que cambie bastante dependiendo de las características de cada circuito, es muy difícil entender dónde están los demás en este momento, la única conclusión clara de todos es que Red Bull parece fuerte."

"¡No parecen lentos, digámoslo así! Es difícil de decir. Desde el primer día Max ya parecía muy, muy fuerte e incluso Sergio parecía en la última jornada un poco más relajado que en su primera. Así que sin duda son el equipo a batir".

"No estoy seguro exactamente de cuánta ventaja tienen, pero suficiente para estar cómodos. No estoy seguro de los demás, pero creo que Red Bull está un paso por delante", remató el de McLaren.