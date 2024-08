Alonso y el infortunio de no estar en el sitio correcto en el momento perfecto

En todos ellos estuvo acompañado por los Red Bull , el equipo dominante, que sin embargo no dejaron ni las migajas y el asturiano no pudo lograr la. Ahora, un año después, en las primeras 12 carreras, ya hemos visto a siete pilotos diferentes ganando, mientras en ese mismo número el pasado curso solo habían ganado Max Verstappen

Cuando le preguntaron a Alonso qué siente viendo ese panorama ahora después de haber estado él tan cerca en 2023 y sin embargo no haber podido ganar, dijo: "Sí, así son las cosas. Creo que el año pasado éramos los mejores del resto, pero Red Bull era imbatible. Nunca tuvieron un mal pitstop, nunca tuvieron un accidente, nunca tuvieron una mala clasificación, nunca tuvieron ningún problema. Y nosotros éramos terceros o segundos todo el tiempo".

"Todas las fotos de mis podios del año pasado, tengo a Checo y Max conmigo. O primero y segundo, o primero y tercero. Y yo estaba en el medio. Así que, sí, las cosas cambiaron un poco y no hemos estado ahí para aprovechar la oportunidad"

Después de ser la principal alternativa a Red Bull en la primera parte del curso anterior y esperar un traspiés que no llegó, este año Aston Martin no ha podido mantenerse en el mismo lugar y, de hecho, se ha visto superado por varios otros equipos. "Dijimos muchas veces el año pasado: 'tenemos que mantener el ritmo, tenemos que estar siempre a la caza de ellos y cuando tengan alguna grieta, estamos ahí para aprovechar la oportunidad'. Peor ahora cuando empiezan a tener problemas, ya no estamos ahí. Así que es un poco culpa nuestra no haber sido capaces de mantener ese ritmo", lamentó el asturiano.