Horner se lava las manos en el asunto Marko-Pérez y exculpa a Red Bull

Helmut Marko generó revuelo tras el GP de Italia cuando explicó los altibajos de Sergio Pérez relacionándolos con su procedencia, ya que aseguró que al ser un piloto sudamericano (un error de partida, ya que México es América del Norte) no tiene la capacidad de estar tan centrado como Sebastian Vettel o Max Verstappen.

Este jueves, en el GP de Singapur, el primero desde aquellas declaraciones, el mexicano reveló que en una reunión privada Marko se disculpó con él y le dijo que la intención no era el racismo. Sin embargo, Lewis Hamilton alzó la voz y cuestionó que ni la F1 ni Red Bull (aunque sí la FIA poco después) hubieran reaccionado, como sí se ha hecho en otras ocasiones.

Cuando le preguntaron después de la FP1 a Christian Horner, director del equipo, qué le parecieron las palabras de Marko y por qué no se pronunció la escudería, dijo: "En primer lugar, esos comentarios no fueron correctos. Helmut lo reconoció rápidamente y se disculpó por ello tanto públicamente como directamente a Sergio. Habló directamente con Sergio al respecto y creo que en la vida siempre se aprende, incluso a los 80 años, e inevitablemente se han aprendido lecciones".

"Checo es un miembro muy popular de nuestro equipo, es un miembro importante de nuestro equipo y luchamos mucho para que llegara en la temporada 2021. Tenemos un gran número de seguidores en todo el mundo y nos lo tomamos muy en serio, muy responsablemente, y somos muy conscientes de la afición que tiene Checo, el equipo y la Fórmula 1. Esta es su carrera 250, queremos centrarnos en eso y desde la perspectiva de Helmut, se ha disculpado".

"Él no es un empleado de Red Bull Racing, así que en términos de por qué no emitimos un comunicado, él es parte del grupo Red Bull y el Grupo emitió esa disculpa a través del canal de televisión Servus".

Horner alega que Marko es consultor de Red Bull, pero no está en nómina directamente en el equipo de Fórmula 1.

Cuando le preguntaron al austriaco por lo que dijo Hamilton sobre que pedir perdón no es suficiente y sobre si iba a haber sanciones internas, insistió: "Él es técnicamente un empleado directo del... o un consultor del Grupo, por lo que no es realmente una pregunta para que yo responda. Hemos hablado de ello, sé que se arrepiente de lo que dijo, se ha disculpado e incluso a los 80 años aún no es demasiado tarde para aprender".

Lo cierto es que en otras ocasiones, ha habido despidos en situaciones similares. Sin ir más lejos en Red Bull. El año pasado, despidieron a su piloto suplente Juri Vips por un insulto racista que usó en un canal de redes sociales, y también en 2022 despidieron a un empleado tras aparecer en redes mensajes de WhatsApp racistas.

Por último, ante la pregunta de si la F1, como en la NASCAR (ocurrió en 2020), debería involucrarse, contestó: "Hay un código de conducta y un código ético y un código deportivo, así que eso ya existe y, por supuesto, nos hemos comunicado con la FIA y la FOM a lo largo de la semana pasada, como puedes imaginar, y eso es en gran medida un asunto de ellos, no del equipo".

