Honda llama a Aleix Espargaró para que corra en Indonesia

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Las lesiones de Joan Mir y Takaaki Nakagami, que ya ha sido operado de la fractura de la clavícula que se hizo este viernes en Motegi, han forzado a Honda a llamar a Aleix Espargaró, que reaparecerá el fin de semana que viene en Indonesia.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Aleix Espargaró, Honda HRC

La idea inicial era que Aleix Espargaró siguiera recuperándose de la severa lesión que se hizo en la base de la columna en una caída en un test en Sepang, a mediados del mes de abril, y de la que será operado el próximo lunes. Superado un delicado periodo de recuperación, que se alargó durante cinco meses, el piloto probador de Honda volvió a subirse a un prototipo de MotoGP hace dos semanas, en una jornada de pruebas que tuvo lugar en Mugello.

Recuerda:

A pesar de que pudo completar el entrenamiento, su rendimiento aún no estuvo al nivel previo al accidente en Malasia. Los problemas de salud que han llevado a Joan Mir a bajarse de la moto y a perderse el doblete de esta semana y la que viene, en Japón e Indonesia, invitaron a pensar que HRC podría recurrir a Espargaró para que se subiera a la moto del mallorquín en Motegi, dado que Takaaki Nakagami ya estaba inscrito en el gran premio como wild card.

No obstante, los ejecutivos de la marca del ala dorada decidieron recurrir a Somkiat Chantra, integrante de la estructura de la compañía de Tokio en el WorldSBK. Sin embargo, el tailandés tendrá que competir el fin de semana que viene en Estoril, y eso, unido a la lesión de Taka, no ha dejado otra opción a Honda que la de llamar a Espargaró.

Según ha podido saber Motorsport.com, el catalán ya ha sido alertado de la necesidad de que planifique un viaje que le llevará a Lombok. El #41 no participa en un gran premio desde el curso pasado, su primero como representante de Honda, cuando tomó parte en cinco carreras, con el 16º puesto que firmó en Assen como mejor resultado.

Aleix Espargaró, Honda HRC

Aleix Espargaró, Honda HRC

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La fractura que Nakagami se hizo este viernes en la clavícula izquierda aumenta el estrés sobre Honda en un momento de máxima exigencia. No tanto por la exigencia de conseguir resultados ahora y hasta que termine la temporada, sino por la necesidad imperiosa de acabar de afinar la moto diseñada para el año que viene, ya bajo los parámetros del nuevo reglamento y con el motor de 850cc. La que probará Fabio Quartararo en Valencia, en el test del martes siguiente al final de este campeonato.

El desarrollo de esa RC214V es una tarea que se le ha adjudicado desde este verano a Nakagami, quien, según las propias predicciones de Honda, estará indispuesto durante, al menos, un mes. A pesar de que Stefan Bradl sigue contratado como probador, existen dudas razonables acerca de los beneficios que podría aportar el alemán, que actualmente ejerce de comentarista televisivo.

La escasez de alternativas no deja muchas más opciones a HRC más allá de la de dosificar a Espargaró, que no descarta tener que enfundarse el mono de carreras en más grandes premios, siempre en función de cómo evolucione Mir. Honda tiene agendadas dos jornadas de ensayos en Malasia, la semana siguiente a la prueba en Mandalika, y Motorsport.com entiende que todavía no ha sido canceladas. De mantenerla, lo más probable es que sea Espargaró quien se ocupe de seguir afinando ese prototipo de 850cc.

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