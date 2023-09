La FIA advierte por escrito a Marko por sus comentarios sobre Pérez

Tras el Gran Premio de Italia, en el que el piloto mexicano terminó segundo tras su compañero de equipo, Max Verstappen, el asesor de la escudería austriaca, Hemult Marko, sugirió que el estado de forma de Sergio Pérez se debía a su origen étnico.

El miembro del conjunto de los de las bebidas energéticas dijo al canal de televisión ServusTV: "Sabemos que tiene problemas en la clasificación, tiene fluctuaciones en su forma. Es sudamericano, y simplemente no está tan completamente centrado en su cabeza como Max [Verstappen] o como Sebastian [Vettel]."

En respuesta a esos comentarios, la FIA confirmó a Motorsport.com que Helmut Marko recibió una advertencia por escrito. En un comunicado del organismo rector del automovilismo se podía leer: "Podemos confirmar que Helmut Marko ha recibido una advertencia por escrito y se le han recordado sus responsabilidades como figura pública en el deporte del motor en línea con el Código de Ética de la FIA".

Por su parte, el asesor de Red Bull hizo su propia disculpa pública y mantuvo una llamada privada con Pérez, aunque fue algo de lo que se habló en la rueda de prensa de los jefes de equipo del Gran Premio de Singapur, y el director de Mercedes, Toto Wolff, dijo: "Nos reímos de Sudamérica, pero es un tema que no tiene ninguna gracia".

"No es solo lo que se ha dicho, sino la mentalidad, que incluso se puede llegar a estas cosas, eso no tiene cabida en la Fórmula 1", defendió el austriaco. "Eso no es algo que se debería haber dicho en el pasado, tampoco ahora, ni en el futuro. Todos sabemos que necesitamos más diversidad en la Fórmula 1, más inclusión, y los equipos hacen todo lo posible para crear un entorno en el que esto sea posible, y esas declaraciones no hacen brillar la luz que la Fórmula 1 merece".

El mayor afectado, Sergio Pérez aseguró que no se sintió ofendido por los comentarios debido a una fuerte relación personal con Marko: "Personalmente no me ofendí, en absoluto. Digamos que si esos comentarios fueran desde otra perspectiva, tendría que tomármelos de otra manera, pero para mí, las cosas son así, y no me las tomé como algo personal".

"Creo que todos cometemos errores, lo que ocurra después, y en el lado de los medios o en público, eso no está bajo mi control", sentenció el piloto de Red Bull.

