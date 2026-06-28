Cómo Hamilton cree que Ferrari puede batir a Mercedes hoy en Austria

Lewis Hamilton espera trabajar en colaboración con su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, para batir al poleman George Russell en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

El piloto de Mercedes logró su cuarta pole de 2026 en el Red Bull Ring el sábado, superando por poco a Leclerc, con Hamilton tercero por delante del compañero de equipo de Russell, Kimi Antonelli.

Ferrari superó las expectativas en la clasificación tras haber estado significativamente por detrás de Mercedes en los entrenamientos, pero sus pilotos se beneficiaron de marcar su vuelta antes del accidente de Max Verstappen.

Eso obligó al poleman provisional Antonelli a abortar su última vuelta, mientras que Russell logró completar la suya por muy poco, por lo que Ferrari es consciente de que aún tiene un déficit de ritmo respecto a las Flechas de Plata.

Es por esa razón que Hamilton espera formar equipo con Leclerc para destronar a Russell, mientras una estrategia de dos paradas con neumáticos medios y duros parece la mejor para la calurosa carrera del domingo.

El siete veces campeón del mundo dijo: "Este fin de semana no hemos tenido confianza en que pudiéramos luchar por una victoria. Ellos han sido seis décimas más rápidos que nosotros durante la mayor parte del fin de semana".

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Eric Le Galliot

"Reducimos la brecha durante la noche del viernes al sábado, pero el sábado todavía estuvimos tres décimas por detrás, o dos y pico décimas por detrás. Va a ser muy difícil desafiarlos en carrera, pero con una larga recta hasta la curva 3, ojalá juntos podamos hacerlo".

"Es genial tener a Charles ahí también, porque esperamos poder trabajar juntos en una estrategia e intentar presionarlos".

Así que Hamilton es consciente de que el circuito austriaco de alta velocidad, el Red Bull Ring, favorecerá más a Mercedes con su motor superior, lo que hace bastante improbable que repita la victoria que logró en la última carrera, en Barcelona.

Pero Russell sabe que si su excompañero de Mercedes y Leclerc trabajan juntos, tendrá una tarea difícil para asegurar su segunda victoria del curso, especialmente con el líder del campeonato, Antonelli, también en la segunda fila.

"Estos chicos son superrápidos y va a ser un reto tener a los dos cerca", dijo Russell. "Vimos a Lewis en Barcelona, lo grande que fue su ritmo".

"Creo que será difícil para ellos adelantarnos en las rectas porque tenemos la ventaja en velocidad punta, pero ellos tienen la ventaja en las curvas".

"Y si dividen la estrategia o nos ponen bajo presión, puede que sea difícil mantenerla. Y, por supuesto, Kimi va a ser superrápido también".