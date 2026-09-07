Cómo Monza introdujo en la F1 carreras de rebufos al estilo de los óvalos

Ha habido varios ejemplos de cómo el reglamento de la Fórmula 1 2026 ha cambiado radicalmente el estilo de las carreras en algunos de los 24 circuitos del calendario, pero el festival de rebufos de Monza fue el ejemplo más dramático hasta ahora.

Un término completamente nuevo, acuñado para describir el espectáculo de este año, es las llamadas carreras yo-yo, en las que los coches pueden completar adelantamientos con facilidad usando el empuje extra de la batería, pero luego son incapaces de escaparse o mantener esa posición, al quedarse sin energía.

Las 53 vueltas de Monza fueron quizá la versión más extrema hasta ahora de la 'competición' yo-yo, con coches acosándose unos a otros en grupos sin poder escaparse, porque el enorme rebufo en las largas rectas de Monza aumentó aún más la efectividad del modo de adelantamiento eléctrico, permitiendo a coches intrínsecamente más lentos mantenerse en la pelea o incluso delante.

Eso fue muy evidente con Max Verstappen, que no tenía el rendimiento del motor en su Red Bull como para desafiar de verdad a los coches de Mercedes por la victoria. Pero el enorme efecto del rebufo, combinado con las necesidades de despliegue de energía de 2026, significó que pudo mantenerse pegado a George Russell durante mucho tiempo, ya que el británico no pudo escaparse, solo para quedar vendido cada vez que el neerlandés encontraba la manera de adelantarle.

"Para ser sincero, [no lo disfruto] mucho cuando la gente simplemente te pasa como si fueras una tortuga", dijo Verstappen. "Con el modo de adelantamiento, parecía bastante prometedor, pero en cuanto me puse líder, fue muy difícil defender la posición. Incluso cuando tuvimos el VSC, paramos, teníamos mejores neumáticos, estaba adelantando coches, pero en cuanto pueden mantenerse en ese modo de adelantamiento, es simplemente demasiado potente para que podamos defendernos de eso".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri y Lewis Hamilton, que habían perdido contacto con la pareja de cabeza de carrera antes del coche de seguridad virtual a mitad de carrera, también formaron un pelotón inicial, al igual que Lando Norris y Pierre Gasly.

Aquí es donde los veteranos pilotos de óvalos quizá habrían intentado trabajar juntos, intercambiando el liderato a propósito de la forma más eficiente posible. Pero en un circuito rutero de F1 eso es mucho más difícil de hacer, y Russell y Verstappen se hicieron perder suficiente tiempo entre ellos como para que Andrea Kimi Antonelli protagonizara una espectacular remontada.

"De alguna manera, con este [reglamento] de Fórmula 1, no es fácil completar un adelantamiento y seguir adelante", explicó Andrea Stella, jefe del equipo McLaren. "Si ves cuánto le costó a Lando pasar a Gasly y luego empezar a cerrar la brecha con los coches de delante".

"Vemos que, ciertamente, ha habido bastante entretenimiento, pero hasta cierto punto también hubo algunos problemas para que un coche más rápido pudiera competir, si no sales desde la parte delantera de la parrilla".

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, añadió: "El ritmo de carrera probablemente fue más o menos aceptable. El principal problema fue la velocidad punta y adelantar. Fue bastante imposible para nosotros atacar o defender. Cuando atacábamos a alguien, agotábamos la batería, y en la siguiente recta perdíamos la posición".

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Stella calificó el fin de semana del GP de Italia como uno de los más ocupados del año para su equipo, intentando optimizar la estrategia y la puesta a punto para este nuevo estilo de carrera, que ha dominado la conversación en torno a circuitos con gran demanda de energía.

"Muy, muy ocupado para todos, pilotos e ingenieros, con la gestión del motor y la batería en un circuito como Monza", añadió. "Esto se convierte en el elemento dominante de la carrera. Vemos que, junto con el rebufo, un coche más rápido en realidad puede tener dificultades para despegarse de un monoplaza más lento".

"Esto podría marcar una [diferencia por vuelta] de hasta medio segundo, la combinación del rebufo y el hecho de que tienes un coche detrás que hace que empieces a usar el boost para defenderte [de él], y luego pierdas mucho ritmo".

"Monza 2026, creo, será recordada como la carrera más relevante con el nuevo reglamento. Requirió un alto nivel desde el punto de vista de la ejecución. Creo que lo hicimos, pero en conjunto no estuvimos en la lucha por la victoria porque Mercedes tenía una ventaja de un escalón sobre todos los demás".

De hecho, el ganador final, Antonelli, fue el único piloto que rompió esa tendencia de carrera en grupo, al avanzar desde el 19º puesto de la parrilla. El héroe local hizo gran parte del trabajo duro al principio, al remontar hasta la sexta plaza tras la resalida de la vuelta 6, lo que le dio la oportunidad de cerrar una improbable victoria.

Pero aunque parte del asombroso progreso de Antonelli puede atribuirse al despliegue de energía superior de Mercedes, el hecho de que fuera el único piloto que avanzó de grupo en grupo mientras su compañero Russell no podía escaparse de Verstappen en cabeza también demuestra que el joven talento merece mucho crédito. El italiano de 20 años mostró habilidades de adelantamiento y colocación del coche agresivas, pero meticulosas.

"El factor diferencial hoy fue la capacidad al atravesar el tráfico", dijo Toto Wolff, jefe de Antonelli. "Y lo hemos visto con otros grandes en el pasado. Con Lewis, que lo hizo en algunas carreras, y eso es lo que Kimi ha mostrado este domingo. Simplemente no hay forma de pararle. Cuando un piloto y un coche son uno, entonces no hay nada que pueda detenerlos".