Verstappen: "No creo que en Australia estemos luchando por la victoria"

Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!

Los comisarios de MotoGP aplican la primera sanción de 2026 en Tailandia

Viñales: "Sufro en cada metro de esta pista y tenemos que entender el por qué"

Alex Márquez: "Si no podemos ser más rápidos que Bezzecchi, tendremos 21 carreras más para intentarlo"

Bagnaia asume su culpa en Tailandia: "No he trabajado bien, tenía demasiada prisa"

Martín: "Aún estoy pilotando la moto de Bezzecchi y yo no soy él; eso me penaliza"

Fórmula 1 GP de Australia

Verstappen: "No creo que en Australia estemos luchando por la victoria"

Max Verstappen no espera que Red Bull pueda luchar por la victoria en el GP de Australia dentro de dos semanas en el estreno de la F1 2026.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

El 8 de marzo se apagarán las luces rojas en Albert Park para dar inicio a la primera carrera de la nueva era de la F1, con un coche totalmente diferente y un motor completamente nuevo. Max Verstappen, que está a punto de comenzar su duodécima temporada en la categoría, no ve a su Red Bull luchando por ganar ese primer gran premio.

"En general, tengo una sensación positiva, en el sentido de que hemos tenido muy pocos problemas", afirma Verstappen en declaraciones a Viaplay, al recordar los seis días de pruebas en Bahrein. "Sigo pensando que es muy especial que lo hayamos conseguido con tanta precisión, con una unidad de potencia tan nueva y, en general, con tanta gente nueva. Así que, sí, estoy muy contento".

Al mismo tiempo, el cuatro veces campeón del mundo ve que aún queda trabajo por hacer: "Si nos fijamos en el rendimiento, creo que aún tenemos que dar un paso más para poder competir realmente por las primeras posiciones", continúa desde el Red Bull Technology Campus en Milton Keynes. "Porque creo que, en este momento, no vamos a luchar por la victoria. Hay que ser realistas. Sin embargo, tampoco esperábamos que fuera así de bien desde el principio, con la introducción de estas nuevas normas y con nuestro propio motor".

No obstante, los rivales de Red Bull se han mostrado impresionados en las últimas semanas por lo que Red Bull ha demostrado hasta ahora: "Porque creo que tampoco se lo esperaban", dice Verstappen al respecto. "Por supuesto, pensaban que el motor simplemente explotaría. Así que, en ese aspecto, lo hemos hecho muy bien y estamos en el buen camino. Podemos estar orgullosos de ello".

Sobre el trabajo que se realiza entre los días de pruebas y la primera carrera, afirma: "Todavía hay muchas cosas que hay que ajustar, también en el motor. Las normas son tan complicadas que siempre hay algo que se puede mejorar. Ahora mismo estamos muy ocupados con eso. Por supuesto, no puedo dar detalles sobre en qué estamos trabajando, pero siempre hay margen de mejora".

Según Verstappen, el RB22 tendrá en Australia un aspecto muy similar al que tuvo en las pruebas de Bahrein. Cuando se le pregunta si aparecerá un Red Bull totalmente diferente, responde primero en tono jocoso: "No, no lo creo. Los colores seguirán siendo los mismos". Y a continuación añade con más seriedad: "Las piezas serán bastante similares. Pero a lo largo de la temporada se verán grandes cambios en muchos equipos. Sin embargo, eso se hará paso a paso".

Over het verloop van de wintertests als geheel was Max Verstappen tevreden.

Max Verstappen se mostró satisfecho con el desarrollo de las pruebas de invierno en su conjunto.

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images a través de Getty Images

Erwin Jaeggi

