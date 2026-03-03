Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Previo
FIA F2 Albert Park

Horarios de la F2 y F3 en Australia 2026 y cómo ver: ¡arranca la temporada!

Apunta los horarios de la F2 y F3, que empiezan su temporada 2026 en el Albert Park de Australia. Mira a qué hora son la clasificación y carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Detalle del circuito Albert Park

Detalle del circuito Albert Park

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Además de la Fórmula 1, el GP de Australia verá el estreno de las temporadas 2026 de  Fórmula 2 y Fórmula 3, que este fin de semana en el Circuito de Albert Park de Melbourne del 6 al 8 de marzo disputan su primera ronda. Mira a qué hora es la clasificación del viernes de F2 y F3 en Australia, a qué hora la carrera sprint del sábado de Fórmula 2 y Fórmula 3 y a qué hora las carreras principales del domingo.

Australia Horarios de Fórmula 2 en Australia para España Spain

  • Libres de F2 de Australia: viernes a las 00:00h
  • Clasificación de Fórmula 2 de Australia: viernes a las 04:55h 
  • A qué hora es el sábado la carrera sprint de Fórmula 2 de Australia: a las 04:10h 
  • A qué hora es el domingo la carrera larga de Fórmula 2 de Australia: a las 01:25h 

Tal es la diferencia de hora entre España y Australia (aquí son 10 horas menos), que alguna sesión de F2 y F3 se disputa en un horario distinto al habitual. De hecho el fin de semana arranca con los entrenamientos libres de la F3 en el Albert Park de Melbourne cuando aún sea jueves a las 22:50h de España, es decir, a las 08:50h del viernes locales. La F2 luego es justo a medianoche de España (las 00:00h del viernes), a las 10:00h locales.

Luego, después de la primera sesión de la F1 2026, la FP1 del GP de Australia (a las 02:30h de España), se disputan las sesiones de clasificación de las dos categorías previas. La clasificación de la Fórmula 3 en Australia es el viernes a las 04:00h de España, y la clasificación de la Fórmula 2 en Australia es el viernes a las 04:55h.

La carrera sprint de Fórmula 3 en Australia es el sábado a las 01:15h de España, a 20 vueltas, antes de la FP3 de la F1 en Melbourne, que es a las 02:30h del sábado en España. La carrera sprint de la Fórmula 2 en Australia es el sábado a las 04:10h, entre la FP3 y la clasificación de F1. La sprint de F2 es a 23 vueltas.

La carrera principal de Fórmula 3 en Australia, la primera de la temporada, se disputa cuando en España aún sea sábado a las 22:50h de la noche y la carrera principal de Fórmula 2 en Australia es más tarde, el domingo a la 01:25h.

Además de F1, F2 y F3, en Australia también compite este fin de semana el Campeonato Supercars y la Porsche Carrera Cup (consulta aquí los horarios en hora local).

Australia Horarios de Fórmula 3 en Australia para España Spain

  • Libres de Fórmula 3 de Australia: jueves a las 22:50h 

  • Clasificación de Fórmula 3 de Australia: viernes a las 04:00h

  • A qué hora es la carrera sprint de Fórmula 3 de Australia: sábado a las 01:15h 

  • A qué hora es la carrera larga de Fórmula 3 de Australia: sábado a las 22:50h 
Apunta también:

Australia Horarios de F2 y F3 en Australia para Latam Mexico Argentina

Dado que hay 17 horas de diferencia entre México y Australia y 14 entre Argentina y Australia, las sesiones de F2 y F3 son a horarios muy peculiares (¡y días!) en Latam.

Sesión y día Hora

Entrenamientos Libres de F3

Jueves 5 de marzo

 

 15:50h México

16:50h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

17:50h Venezuela, Bolivia

18:50h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

22:50h España

Entrenamientos Libres de F2

Jueves 5 de marzo

 

 

 17:00h México

18:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

19:00h Venezuela, Bolivia

20:00h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 

00:00h España (viernes)

Clasificación de F3 de Australia

Viernes 6 y sábado 7 de marzo

 

 

 Viernes 21:00h en México

Viernes 22:00h en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

Viernes 23:00h en Venezuela, Bolivia

Sábado 00:00h en Argentina, Chile Paraguay y Uruguay

Sábado 04:00h España 

Clasificación de F2 de Australia

Viernes 6 y sábado 7 de marzo

 

 

 

 Viernes 21:55h en México

Viernes 22:55h en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

Viernes 23:55h en Venezuela, Bolivia

Sábado 00:55h en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

Sábado 04:55h en España

Carrera sprint de F3 de Australia

Viernes 6 de marzo

 

Viernes 18:15h en México

Viernes 19:15h en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

Viernes 20:15h en Venezuela, Bolivia

Viernes 21:15h en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

Sábado 01:15h en España

Carrera sprint de F2 de Australia

Viernes 6 y sábado 7 de marzo

 

 Viernes 21:10h en México

Viernes 22:10h en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

Viernes 23:10h en Venezuela, Bolivia

Sábado 00:10h en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 

Sábado 04:10h en España

Carrera principal de F3 de Australia

Sábado 7 de marzo

 15:50h México

16:50h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

17:50h Venezuela, Bolivia

18:50h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

22:50h España

Carrera principal de F2 de Australia

 

 

 

 

01:45h México

02:45h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

03:45h Venezuela, Bolivia

04:45h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

09:45h España

Cómo ver las carreras de Fórmula 2 y de Fórmula 3 de Australia en España por la TV

Un año más, DAZN F1 es dueña de los derechos de retransmisión en España y también incluye la F2 y la F3, por lo que la clasificación de la Fórmula 2 y Fórmula 3 así como las carreras de Australia las madrugadas del sábado y de la noche del sábado y madrugada del domingo se podrán ver mediante suscripción a DAZN F1, es decir, con el Plan Motor de DAZN.

A cuántas vueltas son las carreras de F2 y F3 en Australia

La carrera sprint de F3 en Australia el sábado a la 01:15h es a 20 vueltas o 40 minutos + 1 vuelta. La carrera sprint de Fórmula 2 en Australia es el sábado a las 04:10h a 23 vueltas o 45 minutos + 1 vuelta.

La carrera principal de Fórmula 3 en Australia es el sábado de España a las 22:50h a 23 vueltas o 45 minutos + 1 vuelta y la carrera principal de Fórmula 2 en Australia es el domingo a las 01:25h a 33 vueltas o 60 minutos + 1 vuelta.

Pilotos y equipos de Fórmula 2 que corren en Australia 2026

Equipo

Piloto 2026

Piloto 2026

Invicta Racing

Paraguay Joshua Dürksen

Brazil Rafael Camara

Campos Racing

Bulgaria Nikola Tsolov

Mexico Noel León

MP Motorsport

Germany Oliver Goethe

Italy Gabriele Mini

Hitech TGR

Japan Ritomo Miyata

United States Colton Herta

Prema Racing

Colombia Sebastián Montoya

Spain Mari Boya

DAMS

Sweden Dino Beganovic

Poland Roman Bilinski

ART Grand Prix

India Kush Maini

ThailandTasanapol Inthraphuvasak

Rodin Motorsport

Ireland Alex Dunne

Norway Martinius Stenshorne

AIX Racing

United Kingdom Cian Shields

Brazil Emerson Fittipaldi

Trident

United Kingdom John Bennett

Netherlands Laurens van Hoepen

Van Amersfoort Racing

Argentina Nicolás Varrone

 Mexico Rafael Villagómez

*En negrita, los debutantes

Pilotos y equipos de Fórmula 3 que corren en Australia 2026

Equipo Piloto 2026 Piloto 2026 Piloto 2026
Prema

Australia James Wharton

 New Zealand Louis Sharp

France Enzo Deligny
Trident Denmark Noah Stromsted United Kingdom Freddie Slater

Italy Matteo de Palo 
ART Japan Taito Kato

Japan Kanato Le

 Poland Maciej Gladysz
Campos France Theopile Nael

United States Ugo Ugochukwu

 Mexico Ernesto Rivera
Hitech Japan Jin Nakamura Korea, Republic of Michael Shin Ireland Fionn McLaughlin
MP

Finland Tukka Taponen

 Italy Argentina Mattia Colnaghi France Alessandro Giusti
Van Amersfoort Spain Bruno del Pino Japan Hiyu Yamakoshi

Mexico Jesse Carrasquedo Jr
Rodin

Singapore Christian Ho 

Italy Brando Badoer

Brazil Pedro Clerot
Aix United States Brad Benavides Sri Lanka Yevan David Brazil Fernando Barrichello
Dams

Italy Nicola Lacorte

 China Gerrard Xie

Thailand Nandhavud Bhirombhakd

*En negrita, los debutantes

*En cursiva, los que cambian de equipo

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior ¿Llegará Colton Herta a la Fórmula 1?

Mejores comentarios

Más de
Jose Carlos de Celis

Cuando Alonso no pudo completar ni una vuelta por el motor Honda F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Cuando Alonso no pudo completar ni una vuelta por el motor Honda F1

Lella Lombardi, la mejor piloto de la historia de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lella Lombardi, la mejor piloto de la historia de la F1

A Honda F1 le pilla la fecha límite y Aston Martin sacrifica parte del coche

Fórmula 1
Fórmula 1
A Honda F1 le pilla la fecha límite y Aston Martin sacrifica parte del coche

Últimas noticias

La razón por la que Ferrari no recomienda sacar conclusiones tras Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
La razón por la que Ferrari no recomienda sacar conclusiones tras Australia

Carlos Sainz ya tiene nuevo copiloto: quién es Dani Oliveras

Dakar
DAKR Dakar
Carlos Sainz ya tiene nuevo copiloto: quién es Dani Oliveras

Sofuoglu apuesta por la continuidad de Razgatlioglu "al 99%" en Pramac para 2027

MotoGP
MGP MotoGP
Sofuoglu apuesta por la continuidad de Razgatlioglu "al 99%" en Pramac para 2027

Cuando Alonso no pudo completar ni una vuelta por el motor Honda F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Cuando Alonso no pudo completar ni una vuelta por el motor Honda F1