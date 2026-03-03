Horarios de la F2 y F3 en Australia 2026 y cómo ver: ¡arranca la temporada!

Además de la Fórmula 1, el GP de Australia verá el estreno de las temporadas 2026 de Fórmula 2 y Fórmula 3, que este fin de semana en el Circuito de Albert Park de Melbourne del 6 al 8 de marzo disputan su primera ronda. Mira a qué hora es la clasificación del viernes de F2 y F3 en Australia, a qué hora la carrera sprint del sábado de Fórmula 2 y Fórmula 3 y a qué hora las carreras principales del domingo.

Horarios de Fórmula 2 en Australia para España

Libres de F2 de Australia: viernes a las 00:00h

Clasificación de Fórmula 2 de Australia: viernes a las 04:55h

A qué hora es el sábado la carrera sprint de Fórmula 2 de Australia: a las 04:10h

A qué hora es el domingo la carrera larga de Fórmula 2 de Australia: a las 01:25h

Tal es la diferencia de hora entre España y Australia (aquí son 10 horas menos), que alguna sesión de F2 y F3 se disputa en un horario distinto al habitual. De hecho el fin de semana arranca con los entrenamientos libres de la F3 en el Albert Park de Melbourne cuando aún sea jueves a las 22:50h de España, es decir, a las 08:50h del viernes locales. La F2 luego es justo a medianoche de España (las 00:00h del viernes), a las 10:00h locales.

Luego, después de la primera sesión de la F1 2026, la FP1 del GP de Australia (a las 02:30h de España), se disputan las sesiones de clasificación de las dos categorías previas. La clasificación de la Fórmula 3 en Australia es el viernes a las 04:00h de España, y la clasificación de la Fórmula 2 en Australia es el viernes a las 04:55h.

La carrera sprint de Fórmula 3 en Australia es el sábado a las 01:15h de España, a 20 vueltas, antes de la FP3 de la F1 en Melbourne, que es a las 02:30h del sábado en España. La carrera sprint de la Fórmula 2 en Australia es el sábado a las 04:10h, entre la FP3 y la clasificación de F1. La sprint de F2 es a 23 vueltas.

La carrera principal de Fórmula 3 en Australia, la primera de la temporada, se disputa cuando en España aún sea sábado a las 22:50h de la noche y la carrera principal de Fórmula 2 en Australia es más tarde, el domingo a la 01:25h.

Además de F1, F2 y F3, en Australia también compite este fin de semana el Campeonato Supercars y la Porsche Carrera Cup (consulta aquí los horarios en hora local).

Horarios de Fórmula 3 en Australia para España

Libres de Fórmula 3 de Australia: jueves a las 22:50h

Clasificación de Fórmula 3 de Australia: viernes a las 04:00h

A qué hora es la carrera sprint de Fórmula 3 de Australia: sábado a las 01:15h

A qué hora es la carrera larga de Fórmula 3 de Australia: sábado a las 22:50h

Horarios de F2 y F3 en Australia para Latam

Dado que hay 17 horas de diferencia entre México y Australia y 14 entre Argentina y Australia, las sesiones de F2 y F3 son a horarios muy peculiares (¡y días!) en Latam.

Sesión y día Hora Entrenamientos Libres de F3 Jueves 5 de marzo 15:50h México 16:50h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 17:50h Venezuela, Bolivia 18:50h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 22:50h España Entrenamientos Libres de F2 Jueves 5 de marzo 17:00h México 18:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 19:00h Venezuela, Bolivia 20:00h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 00:00h España (viernes) Clasificación de F3 de Australia Viernes 6 y sábado 7 de marzo Viernes 21:00h en México Viernes 22:00h en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú Viernes 23:00h en Venezuela, Bolivia Sábado 00:00h en Argentina, Chile Paraguay y Uruguay Sábado 04:00h España Clasificación de F2 de Australia Viernes 6 y sábado 7 de marzo Viernes 21:55h en México Viernes 22:55h en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú Viernes 23:55h en Venezuela, Bolivia Sábado 00:55h en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay Sábado 04:55h en España Carrera sprint de F3 de Australia Viernes 6 de marzo Viernes 18:15h en México Viernes 19:15h en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú Viernes 20:15h en Venezuela, Bolivia Viernes 21:15h en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay Sábado 01:15h en España Carrera sprint de F2 de Australia Viernes 6 y sábado 7 de marzo Viernes 21:10h en México Viernes 22:10h en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú Viernes 23:10h en Venezuela, Bolivia Sábado 00:10h en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay Sábado 04:10h en España Carrera principal de F3 de Australia Sábado 7 de marzo 15:50h México 16:50h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 17:50h Venezuela, Bolivia 18:50h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 22:50h España Carrera principal de F2 de Australia 01:45h México 02:45h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 03:45h Venezuela, Bolivia 04:45h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 09:45h España

Cómo ver las carreras de Fórmula 2 y de Fórmula 3 de Australia en España por la TV

Un año más, DAZN F1 es dueña de los derechos de retransmisión en España y también incluye la F2 y la F3, por lo que la clasificación de la Fórmula 2 y Fórmula 3 así como las carreras de Australia las madrugadas del sábado y de la noche del sábado y madrugada del domingo se podrán ver mediante suscripción a DAZN F1, es decir, con el Plan Motor de DAZN.

A cuántas vueltas son las carreras de F2 y F3 en Australia

La carrera sprint de F3 en Australia el sábado a la 01:15h es a 20 vueltas o 40 minutos + 1 vuelta. La carrera sprint de Fórmula 2 en Australia es el sábado a las 04:10h a 23 vueltas o 45 minutos + 1 vuelta.

La carrera principal de Fórmula 3 en Australia es el sábado de España a las 22:50h a 23 vueltas o 45 minutos + 1 vuelta y la carrera principal de Fórmula 2 en Australia es el domingo a las 01:25h a 33 vueltas o 60 minutos + 1 vuelta.

Pilotos y equipos de Fórmula 2 que corren en Australia 2026

*En negrita, los debutantes

Pilotos y equipos de Fórmula 3 que corren en Australia 2026

Equipo Piloto 2026 Piloto 2026 Piloto 2026 Prema James Wharton Louis Sharp Enzo Deligny Trident Noah Stromsted Freddie Slater Matteo de Palo ART Taito Kato Kanato Le Maciej Gladysz Campos Theopile Nael Ugo Ugochukwu Ernesto Rivera Hitech Jin Nakamura Michael Shin Fionn McLaughlin MP Tukka Taponen Mattia Colnaghi Alessandro Giusti Van Amersfoort Bruno del Pino Hiyu Yamakoshi Jesse Carrasquedo Jr Rodin Christian Ho Brando Badoer Pedro Clerot Aix Brad Benavides Yevan David Fernando Barrichello Dams Nicola Lacorte Gerrard Xie Nandhavud Bhirombhakd

*En negrita, los debutantes

*En cursiva, los que cambian de equipo