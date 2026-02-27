Honda F1 explica su problema principal en el Aston Martin y cuándo espera mejorar

La temporada 2026 de F1 ha empezado del revés para Aston Martin, el equipo que menos ha rodado este invierno con continuos problemas de fiabilidad. Después de disputar prácticamente solo una jornada en Barcelona, las dos semanas en Bahrein se vieron afectadas, y la pretemporada acabó con un fallo de la unidad de potencia Honda durante las primeras tandas largas y con solo seis vueltas en la jornada final.

Rápidamente se habló de un problema con la batería de la escasez de repuestos, y este viernes, a justo una semana de los primeros entrenamientos libres del curso en el GP de Australia, la dirección de HRC ofreció una rueda de prensa en Japón para explicar esas dificultades.

Ikuo Takeishi, jefe del departamento de automoción de HRC, admitió que era él quien estaba presente junto al presidente Koji Watanabe porque Tetsushi Kakuda, responsable de Honda en F1, está centrando sus esfuerzos en introducir mejoras. Y explicando el problema que dañó la batería la unidad de potencia del AMR26, Takeishi declaró: "Las vibraciones anormales en el motor observadas durante los test causaron daños en el sistema de baterías, lo que fue la razón principal de la parada en pista".

"Por supuesto, el equipo de unidades de potencia está investigando la causa y trabajando en medidas correctivas, al tiempo que se implementan medidas en el chasis. Concretamente, actualmente estamos utilizando la batería en Sakura en un banco con el monocasco montado, aplicando activamente múltiples contramedidas mientras llevamos a cabo medidas y análisis contra las vibraciones".

Ante la pregunta de si el problema se limitaba a la batería y no afectaba al motor en sí, Takeishi dio una respuesta ambigua: "En cuanto a la situación, sí. La vibración causó daños en la batería, por lo que no podemos decir si el problema es la batería en sí".

Fernando Alonso, AMR26 Aston Martin F1

Y sobre qué tipo de vibración está causando el problema, añadió: "Como suele ocurrir con todos los coches, la causa de las vibraciones suele ser, o más bien es sin duda, el motor, por lo que el origen es, en última instancia, el motor dentro de la unidad de potencia".

"La forma en que el motor genera esa vibración y la forma en que la carrocería del coche la absorbe dan como resultado, en última instancia, la vibración que sentimos. Se podría decir que actualmente estamos tratando de averiguar cómo contrarrestarla y cómo endurecer el coche".

¿Cuándo solucionará Honda esos problemas de vibraciones en el motor?

Honda también explicó que el problema de motor afecta a la menajabilidad del coche, que en muchos momentos de los test hizo tener que bloquear o corregir a Fernando Alonso y Lance Stroll. "Se podría considerar como si la batería se estuviera sacudiendo dentro de la carrocería del vehículo. Básicamente, la zona donde está fijada la batería está vibrando", continuó Takeishi.

"Si eso hubiera estado dentro de lo esperado, creo que habríamos realizado más ajustes. Tal y como están las cosas, sospecho que nos hemos encontrado con una situación bastante complicada", admitió.

"Por ejemplo, si la causa se identificara como algo relacionado con la transmisión o el motor, sería mucho más fácil de solucionar. Sin embargo, sospecho que hay varios componentes que interactúan para generar la vibración. Por ello, no está claro si arreglar una sola pieza resolverá el problema, por lo que no podemos descartar la posibilidad de que esto se prolongue. Dicho eso, en términos puramente de determinación, tengo la firme intención de solucionarlo rápidamente".

Pero... ¿cuándo? Lo ideal sería ya para el GP de Australia, pero parece que las dos primeras carreras serán complicadas: "Mi objetivo es reducir la vibración antes de Suzuka, o claro, mejor antes del inicio de la temporada, pero pretendo que el coche esté en condiciones competitivas antes de Suzuka".

La F1 visitará Suzuka en el GP de Japón del 27 al 29 de marzo como tercera ronda de la temporada.

Lanzamiento del motor Honda

Y la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué esas vibraciones no afectaron a Red Bull cuando llevó, y ganó con ellos, motores Honda?: "Ciertamente no era un problema en Red Bull, pero creo que una de las razones son los importantes cambios en el reglamento actual".

"Otra posible causa podrían ser los cambios sustanciales en la propia unidad", continuó Takeishi. "Obviamente, la unidad de potencia es la principal fuente de vibraciones. Sin embargo, como es habitual en el desarrollo de los coches, una vez integrada en el coche, también hay aportaciones de la superficie de la carretera, y las vibraciones surgen debido a la combinación de varios factores".

"Al final, aunque no ocurrió en Red Bull, resulta bastante difícil determinar con exactitud por qué ha ocurrido esta vez".

"Por lo tanto, no se trata de qué equipo tiene una capacidad técnica superior. Se trata más bien del coche en su conjunto: lamentablemente, la combinación de factores ha dado lugar a un resultado especialmente difícil en esta ocasión".