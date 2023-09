A qué hora fueron los libres (FP1 y FP2) de F1 en el GP de Singapur

El viernes 15 de septiembre la Fórmula 1 disputó la primera jornada de la decimoquinta prueba del año, la del GP de Singapur 2023, con las dos sesiones de entrenamientos libres que sirvieron para ajustar los coches de cara la clasificación y carrera. Fue una jornada con horarios un poco diferentes a los habituales, debido a la diferencia horaria entre Singapur y los países de habla hispana, y al hecho de que la FP2, los Libres 2, se disputó de noche y bajo los focos artificiales del Circuito Marina Bay. Mira aquí a qué hora fue cada sesión del viernes en tu país y cómo se pudo ver por televisión.

A qué hora fueron los entrenamientos Libres 1 del GP de Singapur (FP1):

A qué hora fueron los entrenamientos Libres 1 del GP de Singapur en España (FP1) : a las 11:30h

A qué hora fueron los entrenamientos Libres 1 del GP de Singapur en México (FP1): a las 03:30h

A qué hora fueron los entrenamientos Libres 1 del GP de Singapur en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá (FP1) : a las 04:30h

A qué hora fueron los entrenamientos Libres 1 del GP de Singapur en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia (FP1): a las 05:30h

A qué hora fueron los entrenamientos Libres 1 del GP de Singapur en Argentina y Uruguay (FP1): a las 06:30h

A qué hora fueron los entrenamientos Libres 2 del GP de Singapur (FP2):

A qué hora fueron los entrenamientos Libres 2 del GP de Singapur en España (FP2) : a las 15:00h

A qué hora fueron los entrenamientos Libres 2 del GP de Singapur en México (FP2): a las 07:00h

A qué hora fueron los entrenamientos Libres 2 del GP de Singapur en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá (FP2) : a las 08:00h

A qué hora fueron los entrenamientos Libres 2 del GP de Singapur en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia (FP2): a las 09:00h

A qué hora fueron los entrenamientos Libres 2 del GP de Singapur en Argentina y Uruguay (FP2): a las 10:00h

Las dos sesiones de entrenamientos libres de F1 este viernes en Singapur, la FP1 y FP2, fueron de 60 minutos cada una, una se disputó por la tarde local, cuando en Singapur eran las cinco y media de la tarde, en España las 11:30h de la mañana o en México las 03:30h de la madrugada, y la segunda, la FP2, se disputará en la noche de Singapur, a las 15:00h de España, las 07:00h de México, las 10:00h de Argentina y las 21:00h locales (de Singapur).

La FP2 de Singapur coincidió con la hora de la clasificación de F1 el sábado, por lo que se disputó en condiciones en la que los equipos pudieron simular ataques de vueltas rápidas. La FP1, por su parte, solo coincidió con la FP3 del sábado, por lo que será menos representativa.

Dónde y cómo ver los entrenamientos libres de la F1 del GP de Singapur por la TV

Dónde ver los entrenamientos libres del GP de Singapur en España por la TV : DAZN F1

Dónde ver los entrenamientos libres del GP de Singapur en México por la TV : FOX Sports México

Dónde ver los entrenamientos libres del GP de Singapur en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá por la TV : STAR +/ ESPN

Dónde ver los entrenamientos libres del GP de Singapur en Venezuela y Bolivia por la TV : STAR +/ ESPN

Dónde ver los entrenamientos libres del GP de Singapur en Uruguay y Paraguay por la TV : STAR + / ESPN

Dónde ver los entrenamientos libres del GP de Singapur en Argentina por la TV: STAR +, FOX Sports o ESPN

Dónde ver hoy los entrenamientos libres del GP de Singapur en Chile por la TV : STAR +/ FOX Sports

Otro año más, en España solo se puede ver legalmente la Fórmula 1 por DAZN, y el GP de Singapur no será una excepción. Para disfrutar de la FP1 y FP2 tenías que contratar DAZN y verlo en DAZN F1, mediante la propia plataforma o por Movistar + con el paquete deportes. Pero si no puedes, no te preocupes, en nuestra web te lo contamos todo en vivo y en directo, en Motorsport.com, y si te descargas nuestra App [el enlace está el banner al final del artículo] incluso te avisamos de cuando empezó cada sesión de F1 en Singapur.

En Latinoamérica, la manera de ver el GP de Singapur de F1 depende del país en el que estés, todo depende del lugar en el que te encuentres, puesto que hay varias opciones, así como la posibilidad de suscribirte a F1 TV, el servicio oficial que ofrece el campeonato en streaming.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!