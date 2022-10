Hamilton arruina el cumpleaños de Verstappen en la FP1 de Singapur

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 volvió a Singapur después de una ausencia de tres años por la pandemia de la COVID-19, y regresó por todo lo alto, con una movida sesión de entrenamientos libres en la que los pilotos debían poner a punto sus monoplazas de nueva generación sin ningún dato de anteriores campañas.

Los muros podían ser los grandes protagonistas del fin de semana, y desde los primeros minutos de la FP1 ya vimos algunos sustos, aunque quien no dudó ni un momento en ir a fondo fue Lewis Hamilton, que en el día del cumpleaños de Max Verstappen, lo batió por 84 milésimas para liderar en el inicio de la acción en el Marina Bay.

Detrás de la dupla de cabeza acabó Charles Leclerc, que a pesar de sus problemas con los frenos en el principio de la jornada, pudo sacar un tiempo lo suficientemente bueno como para batir al segundo de los Red Bull, el de Sergio Pérez y al otro Mercedes de George Russell, que cerraban los cinco primeros clasificados.

Más atrás, a poco más de un segundo del heptacampeón, finalizó Carlos Sainz, que aunque tuvo un susto en la última curva cuando probaba los neumáticos blandos, fue sexto y estuvo por delante del Alpine de Esteban Ocon y el Aston Martin de Lance Stroll, que tuvo que parar su coche en mitad del trazado tras protagonizar una bandera roja por tocar el muro y pinchar su rueda trasera izquierda.

El francés de AlphaTauri, Pierre Gasly, en medio de todos los rumores, fue noveno, y dejó a Fernando Alonso, sin probar la goma más blanda, en la décima plaza.

Resultados de los Libres 1 (FP1) del Gran Premio de Singapur 2022 de F1

Resumen de los Libres 1 (FP1) del Gran Premio de Singapur 2022 de F1

La acción regresó al circuito del Marina Bay después de tres años con relativa poca actividad, y es que tan solo los dos Alfa Romeo y alguno que otro más se animaba a probar el comportamiento del asfalto. Aún con la luz del sol, ya que el atardecer no caería hasta bien entrada la sesión, se pudo ver a un Max Verstappen que estaba de celebración, pues cumplía 25 años rodando por las calles de Singapur con la posibilidad de convertirse en bicampeón.

Poco a poco, el resto salió a pista, como Charles Leclerc, que en los primeros minutos reportaba por radio que tenía problemas con los frenos, aunque desde el muro le tranquilizaban y le decían que le estarían informando. El monegasco prefirió no arriesgarse y se fue directo a los boxes para evitar un accidente, incluso se bajó del monoplaza para que sus mecánicos desmontaran la parte delantera del F1-75.

El de Mónaco no pudo ver de primera mano cómo su rival por el título se colocaba en la primera posición con un 1:47.329, desbancando a Lando Norris, pero aún a siete segundos del crono que registraban los coches en la última edición del gran premio. No obstante, la cabeza no le duró mucho al neerlandés, puesto que Fernando Alonso batió su marca antes de llegar a los primeros 10 minutos de sesión, mientras que el Ferrari de Carlos Sainz se quedaba por detrás del segundo Red Bull de Sergio Pérez.

No obstante, los cronos no parecían muy representativos, ya que iban variando mucho en cada giro, pues Verstappen volvió a mejorarse a sí mismo para establecer un 1:45.466, aventajando en más de un segundo a su compañero mexicano y en más de dos al resto, pero ya se podía entrever un poco cómo sería el orden natural de la clasificación, con unos Alpine y Mercedes bastante competitivos, y unos sorprendentes Aston Martin en la zona alta.

El primer susto del fin de semana se lo llevó George Russell, que fue el protagonista de una bandera amarilla después de tocar levemente el muro en lo que antes era una triple chicane, pero pudo poner marcha atrás para volver al box y reparar su monoplaza.

Después de casi 20 minutos de los primeros entrenamientos libres, el porpoising que ya parecía haber desaparecido de los coches, regresó en el McLaren de Norris, mientras que Leclerc veía atento desde el garaje, aún con el casco pueso, lo que sucedía, y cómo los Red Bull continuaban al frente. Los Mercedes, después de un buen inicio, fueron bajando en la tabla, aunque Lewis Hamilton regresó a la parte de arriba después de un gran giro, cosa que su compañero no pudo hacer.

Fernando Alonso seguía siendo la sorpresa, y es que el asturiano se puso segundo, tan solo por detrás del vigente campeón del mundo con el mismo compuesto de medios, y su compañero no estaba demasiado mal, confirmando así la buena forma del monoplaza francés, puesto que Esteban Ocon era sexto.

Poco antes de llegar a la mitad de los primeros libres, Charles Leclerc volvió a saltar a la pista, y en su primera vuelta lanzada consiguió ascender desde la última a la 12ª plaza, pero aún lejos del resto. No obstante, la gran mayoría de los pilotos estaban en el garaje cambiando los ajustes de sus monoplazas para poner a los coches de nueva generación en el punto óptimo para el exigente circuito de Singapur.

Después de la primera media hora de sesión, algunos regresaron al trazado y otros se bajaron de su coche para dejar a sus mecánicos trabajar, como Fernando Alonso, pero aún quedaba sacar a relucir los neumáticos blandos que se usarán en la clasificación con mejores condiciones del asfalto.

A falta de 20 minutos para el final, sacaron los neumáticos rojos, los más blandos de la gama Pirelli, y Verstappen, como ya es tradición en la Fórmula 1 con su increíble dominio, se colocó primero, seguido por Pérez y Ocon, aunque la actividad se tuvo que detener debido a un toque de Lance Stroll contra el muro. El canadiense tuvo un pinchazo en su rueda trasera izquierda y se vio obligado a parar su Aston Martin en una de las escapatorias.

Después de unos minutos de paralización, la acción se reanudó a falta de 14 minutos para que cayera la bandera a cuadros, y muchos probaron el blanco que aún les faltaba, como Carlos Sainz, que quería volver a las buenas impresiones que ha tenido en la segunda mitad de temporada.

El mismo madrileño estuvo a punto de dar por acabo el día cuando pudo tener un serio accidente en la última curva después de un contravolante. El de Ferrari consiguió mantener el control de su coche para seguir en la tercera plaza, pero dejó escapar su intento de giro más rápido, mientras que Leclerc, cuando restaban 10 minutos de entrenamientos, hizo su primera vuelta para escalar hasta la segunda posición, a tan solo tres décimas de Verstappen.

Sin embargo, el holandés no se libró de un susto, ya que se fue largo en una de las escapatorias e hizo un trompo para volver a la pista, momento en el que Lewis Hamilton batió su tiempo por 84 milésimas para ponerse en cabeza.

