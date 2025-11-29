Russell saldrá cuarto: "Estoy un poco molesto, pero estaba satisfecho"

George Russell se quedo a 0.011s de la tercera posición en la clasificación de Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1, la cual fue a parar en manos de Max Verstappen, pero asegura que no puede sentirse frustrado ni decepcionado porque completó una gran sesión clasificatoria en Losail.

Hablando tras la clasificación, el piloto de Mercedes reconoció que le habría gustado meterse en el top 3, pero tampoco podía enfadarse porque no creía que pudiese haber hecho mucho más.

"Estoy un poco molesto, pero estaba satisfecho con mis dos vueltas, así que no me voy tan frustrado porque, como he dicho, sentí que había maximizado la Q3", dijo.

Cuando le preguntaron dónde estaba ese 0.011s que le separaron de Verstappen, el piloto británico no supo dar una respuesta clara.

"No, lo sé, pero probablemente hagas tres vueltas perfectas en una temporada y luego puede que hagas, no sé, diez muy buenas vueltas y lo de hoy fue más una vuelta muy buena. No fue una gran vuelta, pero sí muy buena y no puedo decepcionarme de que nos haya dejado justo donde estábamos", explicó.

De cara a la carrera, George Russell confía en luchar por el podio contra el holandés de Red Bull y los dos McLaren, que saldrán desde la primera fila, pero cree que gran parte del gran premio se decidirá con las estrategias de neumáticos, donde ve a Verstappen con una ligera ventaja.

"Creo que muchos pilotos sufrieron el desgaste del neumático delantero izquierdo. Obviamente, hoy todos hemos llegado al máximo de 25 vueltas con neumáticos medios si contamos las seis vueltas que todos hicimos en la clasificación. Así que todos hicieron 25 vueltas con ese medio y ese fue el límite".

"Así que, no lo sé. Será interesante ver si la gente hace un duro-medio-medio, que sería lo más lógico para protegerse del undercut. Pero puede que veas a alguien poner el duro al principio. Quizá Max haga algo diferente considerando que está en el lado limpio de la parrilla. Tiene ventaja, así que probablemente pueda permitirse salir con neumáticos duros y aún así tendría una mejor salida si yo uso el medio. Y, por supuesto, los pilotos de McLaren no lo harían porque el riesgo es demasiado grande. Así que probablemente sea nuestra única oportunidad", concluyó el de Mercedes.

Galería: las mejores fotos de la clasificación de F1 en el GP de Qatar 2025