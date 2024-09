Hamilton y Russell, bajas ante la prensa por "un sofocón" en Singapur

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, reveló que tanto Lewis Hamilton como George Russell estaban "sofocados" después de que ambos pilotos no fuesen a hablar ante los medios de comunicación tras el Gran Premio de Singapur.

El organismo rector del campeonato, la FIA, aceptó la petición de Mercedes de que sus pilotos no se personasen ante la prensa este domingo debido a su estado de salud tras 62 vueltas de carrera, que además fue la primera de la historia en Singapur que no se interrumpió con el coche de seguridad.

Eso provocó que los pilotos no tuvieran ni un solo respiro en condiciones de mucho calor y humedad, con Russell describiendo su cockpit como "una sauna" a través de la radio del equipo en las últimas vueltas.

Wolff se refirió a la salud de sus pilotos de la siguiente manera: "Ambos estaban sofocados [alta temperatura corporal], pero ya están bien. Se metieron en los baños de hielo y creo que eso ayudó".

Hamilton acabó sexto después de salir desde la tercera posición de la parrilla de salida, con un juego de neumáticos blandos en su primer stint que sepultó sus opciones de podio. Russell terminó cuarto, aunque a más de un minuto del ganador, Lando Norris.

Tras admitir que Mercedes "leyó mal la carrera", Wolff explicó el motivo de la decisión de hacer salir a Hamilton con los neumáticos blandos, un compuesto que también utilizó Daniel Ricciardo en ese momento.

"Tomamos una decisión basada en las carreras pasadas de Singapur, donde es básicamente una procesión, como Mónaco, y el neumático blando le daba una oportunidad en la salida".

"Esa era prácticamente la única oportunidad de adelantamiento que había. Fue una decisión equivocada que tomamos todos juntos".

"Parecía ser una buena salida, pero con el neumático que teníamos sólo había un camino y era ir hacia atrás. Por lo tanto, había una lógica detrás, pero, obviamente, era contraria a lo que deberíamos haber decidido, lo que no oculta el hecho de que el coche ha sido demasiado lento".

"Fue una tarde realmente dolorosa. No se trata de fijamos sólo en las posiciones, cuarto y sexto, que no es un buen resultado, sobre todo cuando empiezas tercero y cuarto. El coche... en estos momentos tenemos problemas en los circuitos que hace mucho calor y con mucha tracción, es decir, aquí y evidentemente también en Bakú. Pero eso no es excusa".

"En este momento no es lo que esperamos de nosotros mismos, porque si tu coche más rápido está a un minuto del líder, es difícil de aceptar", concluyó.

