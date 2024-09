Opinión: el comportamiento de Verstappen con la FIA demuestra su grandeza

La actuación de Max Verstappen en la rueda de prensa de la FIA posterior a la clasificación del Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1 fue uno de esos momentos que podrían llegar a definir la temporada. El vigente campeón del mundo respondió con una o dos palabras a las preguntas de los medios de comunicación tras ser segundo en la parrilla de salida en el circuito de Marina Bay.

Rápidamente se vio que era una protesta por el castigo que la federación internacional le impuso por utilizar un lenguaje soez durante su encuentro con los periodistas en la jornada del jueves. Una vez que todos eran conscientes de la situación, le preguntaron sobre cuánto tiempo mantendría esa postura de no responder de manera muy desarrollada, y en un momento dado dijo a los presentes que le hicieran sus cuestiones fuera.

Una vez que terminó la sesión del organismo rector, se presentó en el paddock y respondió a las preguntas con total sinceridad. Para muchos sería fácil considerarlo un comportamiento petulante tras saber que debería hacer un trabajo de interés público tras decir que su coche no iba como quería de una forma bastante llamativa en directo por televisión.

También podría señalar que su comportamiento desafiaba al de un campeón del mundo, ya que ahora estaba dando un ejemplo peor a sus jóvenes seguidores. Sin embargo, habría que argumentar que esa era la forma en la que debería actuar un campeón del mundo, de hecho, va más allá de la Fórmula 1 y es relevante para todas las estrellas del deporte.

A principios de semana, ya explicó que no se debería castigar por utilizar un lenguaje soez y que la emoción forma parte de deporte y de lo que tanto nos gusta. Ese fue otro ejemplo de por qué Max Verstappen está molesto, y lo está mostrando, porque no hay nada malo en ello.

También fue inteligente y nada infantil, porque fue capaz de identificar la fuente de su frustración, que era la FIA, y por eso no respondió mucho en la rueda de prensa oficial. No obstante, cumplió con el requisito mínimo de contestar a las preguntas, pero con pocas palabras para no recibir ningún castigo adicional.

El hecho de que celebrara su propia rueda de prensa improvisada en el paddock demostró que es suficientemente sabio como para saber que no fue culpa de los medios de comunicación, como a menudo se dice. Eso indicó que es un piloto, que a lo largo de su carrera fue acusado de ser demasiado agresivo o descarado, que está lleno de madurez, y fue una respuesta perfecta a la ridícula sanción de la FIA.

Llega en una temporada en la que está en el punto de mita debido al tira y floja entre su padre, Jos Verstappen, y el director de su escudería, Christian Horner, con el primero lanzando granadas en dirección del segundo tras la investigación interna que se conoció a principios de año.

El neerlandés vio cómo su ventaja en lo más alto de la clasificación se redujo, ya que en McLaren poseen ahora el coche más rápido, mientras que en Red Bull tienen muchos problemas y ya no ganan como antes. Mientras, Toto Wolff intentó atraerlo para que cambiase de aires, y estuvo mucho tiempo pensando sobre ello, aunque seguirá en Milton Keynes.

Ese último obstáculo en forma de castigo por parte de la federación internacional podría haber sido la gota que colmó el vaso y le hizo explotar, pero no lo hizo. Jugó de forma inteligente y, en opinión de quien escribe estas líneas, tiene la integridad en su sitio y eso apunta a que está madurando todavía más.

El Max Verstappen que vemos hoy no es el mismo que en 2021, cuando cosechó su primer título mundial con tanta polémica, o incluso el de 2022 o 2023, cuando no tuvo rival. El de ahora es uno que se comporta de la misma forma que otros grandes campeones y, con el riesgo de molestar a la FIA, si este año gana de nuevo, se lo merecería sin tener que reservarse ninguna palabra malsonante.

