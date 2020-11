Hamilton, Ricciardo y el 'nunca digas nunca' del 'shoey'

Tras acabar tercero en el GP de Emilia Romagna, Ricciardo decidió llevar a cabo su ya habitual celebración, el shoey (beber el champán de su bota).

Ricciardo estaba a punto de echar un trago de su bota derecha cuando Hamilton se ofreció como voluntario para unirse a la celebración.

El australiano se quitó la otra bota y, tras llenarla de champán, se la ofreció al campeón del mundo.

Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 y tercer lugar Daniel Ricciardo, Renault F1 1 / 6 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 2 / 6 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1, y Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 haciendo un 'shoey' 3 / 6 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Daniel Ricciardo, Renault F1 4 / 6 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 y tercer lugar Daniel Ricciardo, Renault F1 5 / 6 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 y tercer lugar Daniel Ricciardo, Renault F1 6 / 6 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

En el pasado, Hamilton había insistido a Ricciardo que nunca haría un shoey con él, pero este domingo, cuando dio el golpe prácticamente definitivo para ser heptacampeón del mundo, Lewis cambió de opinión.

"Definitivamente no sabía muy bien", dijo el piloto de Mercedes. "Quiero decir, no me gusta el champán como tal, pero así sabe aún peor".

“Pero lo positivo es que la madre de Daniel piensa que yo soy un buen deportista, así que estoy agradecido por ello. Creo que Daniel ha recordado que una vez dije que no lo iba a hacer nunca. Así que hay una lección aquí: nunca digas nunca nunca. Pero era un buen momento".

La celebración australiana, popularizada como shoey, fue iniciada por el piloto de V8 Utes Ryal Harris, pero Ricciardo la introdujo por primera vez en la F1 en el Gran Premio de Alemania en 2016.

El piloto de Renault dijo que le encantaban que Hamilton cambiara de opinión después de negarse en varias ocasiones en el pasado a realizar el shoey, y describió el momento como "majestuoso".

“Me quité la bota derecha, la llené y estaba a punto de saludar a los mecánicos”, dijo. “Y escuché al Sr. Hamilton pedirme que me quitara la izquierda. Hoy también él bebió de mi bota. Así que hoy compartimos shoey, y fue majestuoso".

“Y un dato curioso para todos, creo que hace tres años en el podio dijo que nunca, nunca bebería de mi bota, y en 2020 están sucediendo cosas extrañas".

“Estaba muy convencido de que algún día conseguiría que lo hiciera, y aquí estamos. Así que estoy muy feliz".

"El champán está más frío últimamente, no sé si es porque nos acercamos al invierno y hace más frío fuera, pero hace que el paso por el calzado sea un poco más tolerable".

Cuando se le preguntó si beber champán del zapato de otro piloto era potencialmente una violación de los protocolos COVID-19, el director de carrera de Fórmula 1, Michael Masi, admitió que aún no se había escrito tal regla.

"Tengo que decir que no es algo que haya estudiado o considerado en gran detalle, sobre compartir un shoey, como se le conoce comúnmente", apuntó.