Hamilton revela su plan tras la F1 y ver que no puede "correr para siempre"

El siete veces campeón del mundo firmó el que será uno de sus últimos contratos en la Fórmula 1 con el equipo Ferrari para vestirse de rojo a partir de la temporada 2025, cuando ya haya cumplido los 40 años. Como demostró Fernando Alonso también con su renovación multianual con Aston Martin, ya no es raro ver a un deportista de élite alargar su trayectoria, aunque en una entrevista con GQ, se abrió para revelar los planes que tiene una vez que sienta la hora de parar el reloj.

Lewis Hamilton habló con varios mitos del deporte, y se dio cuenta de que necesitaba algo más allá de los circuitos para no caer en un "vacío" cuando todo termine: "Hablé con muchos deportistas increíbles, desde Boris Becker a Serena Williams, pasando por Michael Jordan. Hablé con grandes deportistas que conocí por el camino, que están retirados, o algunos que siguen compitiendo, y el miedo a lo que viene después, la falta de preparación".

"Muchos de ellos decían, 'lo dejé demasiado pronto', o 'me quedé demasiado tiempo'. Cuando termine, no tenía nada planeado", comentó el británico sobre un momento tan delicado en la vida profesional. "Era, como, 'todo mi mundo se vino abajo porque toda mi vida ha girado en torno a ese deporte'. Algunos decían, 'no lo había planeado y fue un poco desastre porque después me sentí muy perdido, había un agujero, un vacío, y no tenía ni idea de cómo iba a llenarlo'".

El todavía piloto de Mercedes escuchó que esas personas tenían "tanta prisa" por hacer algo que se acabaron equivocando hasta encontrar "el camino", y eso es lo que le hizo pensar: "Vale, cuando me detenga, ¿cómo puedo evitar eso? Así que me puse en serio a buscar otras cosas que me apasionaran".

Tras todo ello, comenzó a salir con una persona en Los Ángeles y consiguió rodearse de gente de la industria creativa, lo que le abrió la mente para comenzar en otros proyectos y mirar al futuro: "Es casi como estar en una burbuja, ese es el mundo de las carreras, y hay mucho más fuera de él que no tienes tiempo de explorar".

"Creo que si vas a una oficina todos los días y haces el mismo proceso todas las jornadas, al final te desconectas. Tienes que encontrar otra cosa que te tranquilice, que mantenga tu mente en marcha", dijo, antes de explicar en lo que encontraba la motivación tras tantos años. "Pasé por una fase en la que me di cuenta de que no podía correr para siempre, porque cuando pare, seré feliz".

"Lo difícil es que quiero hacerlo todo, soy muy ambicioso, pero entiendo que no se puede hacer", continuó. "En realidad, retiro lo dicho porque no creo en la palabra no se puede. Para ser un maestro en algo, hacen falta 10.000 horas, y lo he hecho en las carreras, aunque no hay tiempo suficiente para dominar todas estas cosas diferentes".

Y por ello se le preguntó cuáles son los ámbitos en los que centrará su futuro tras la competición, y son áreas en las que ya se le vio: "Creo que va a ser el cine y la moda".

