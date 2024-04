Por qué siempre hubo indicios de que Sainz llegaría a lo más alto en F1

Después de haber leído Motorsport.com casi toda mi vida, estoy encantado de que me hayan dado una columna de opinión en una página web que respeto. Estoy seguro de que dentro de poco volveré a lo que mejor sé hacer, dirigir equipos de carreras, pero por el momento, mientras recargo mis metafóricas pilas de carreras, tengo previsto contar algunas historias sobre mis 40 y pico años en el deporte.

Voy a empezar con Carlos Sainz, que ha tenido un inicio de montaña rusa en 2024. En febrero se enteró de que su asiento en Ferrari sería ocupado por Lewis Hamilton en 2025, y en marzo se sometió a una operación de apendicitis que le hizo perderse el Gran Premio de Arabia Saudí. Pero, en lugar de lamentarse, su respuesta fue ganar en regreso a Melbourne y terminar sólo por detrás de los dos monoplazas de Red Bull en Suzuka.

Entonces, ¿por qué tanta gente parece infravalorarlo? No lo sé. Cuando en 2012 se unió a nosotros en Carlin como piloto de Fórmula 3, sólo tenía 17 años y llevaba sobre sus hombros adolescentes el gran peso de las expectativas que todos los pilotos respaldados por Red Bull tienen.

Por si fuera poco, el hecho de que su padre fuera y siga siendo una leyenda del automovilismo le supuso inevitablemente una presión adicional, especialmente en su España natal, donde los aficionados pueden ser apasionados e implacables a partes iguales. Y lo que es peor, tuvo que hacer frente a todo ello a pesar de no contar con el nivel de experiencia que habían tenido los anteriores pilotos de Red Bull.

Aun así, demostró un temple extraordinario. Por ejemplo, en Monza 2012. La lluvia era torrencial, hubo tres carreras ese fin de semana y nunca olvidaré la primera de ellas. Todos los coches salieron a la parrilla con neumáticos de seco y, por suerte, empezó a llover en la vuelta de formación, algo que permitió a todo el mundo entrar en boxes inmediatamente.

Aquel año era la primera temporada en la que Dallara había montado tuercas de retención para las ruedas más grandes, lo que significaba que todos los equipos tenían que utilizar por primera vez las pistolas de ruedas neumáticas. Gary Bonnor, nuestro jefe de equipo, hizo que nuestros mecánicos practicaran algunas paradas en boxes, cosa que ningún otro equipo hizo, y valió la pena.

Dividimos al equipo en dos grupos, ya que corríamos con cinco coches, y Carlos fue el primer coche Carlin en entrar. Hicimos su cambio de ruedas en siete u ocho segundos, lo que fue brillante para una inesperada parada en boxes de última hora. Luego Carlos terminó el trabajo, nadie podía competir con él en esas condiciones y ganó la carrera fácilmente".

Desde el Gran Premio de Azerbaiyán 2023, que ganó Sergio Pérez hace 12 meses, Carlos es el único piloto que no se llama Max Verstappen que ha ganado una carrera, y no lo ha hecho una, sino dos veces. Sin embargo, a pesar de su gran talento y su fantástico estado de forma, no tiene su futuro asegurado para 2025. Sin duda se merece algo bueno, pero de lo que estoy seguro es de que se las arreglará muy bien para lo que venga.

Cuando estaba con nosotros en Carlin, Helmut Marko siempre les echaba la bronca a él y a su padre. Ese es el enfoque de Helmut. Le gusta motivar de esa manera y no voy a criticarle por ello, pero obviamente añade presión no sólo al piloto en cuestión, sino también a la gente que le rodea. Pero juntos lo manejamos.

Trabaja tan duro como cualquier otro piloto que haya conocido, y he conocido a muchos. Es un legado de su padre, que fue uno de los grandes trabajadores del rally. Carlos Sainz Sr. es genial en esas cosas, por su gran experiencia. Sin embargo, me impresionó especialmente la forma en la que Carlos Jr lo afrontó todo, a pesar de ser tan joven. De tal palo, tal astilla.

Uno de los ingenieros de Carlos ese año era José Manuel López García. El mundo de las carreras es muy pequeño y, casualmente, José acabó trabajando con Lando Norris, también expiloto de Carlin, cuando Carlos era su compañero de equipo en McLaren. José es un ingeniero de rendimiento brillante, y creo que Lando, a quien también aprecio mucho, obtuvo algunos de sus mejores resultados cuando José trabajaba con él.

Los tres, Carlos, Lando y José, se beneficiaron enormemente del tiempo que pasaron en Carlin, en la base del automovilismo. De hecho, ese periodo fue clave para la confianza de Carlos de una manera importante, tanto que no creo que hubiera llegado a Ferrari de la manera que lo ha hecho sin haber tenido ese importante impulso de confianza.

Si a Carlos le dan el coche adecuado, puede ser campeón del mundo de Fórmula 1.

Esta temporada, Carlos Sainz está siguiendo los pasos de su padre y está demostrando que tiene lo que hace falta para estar a la altura de los mejores. Si sigue así, podrá dejarle la palabra a su sabio padre, que sin duda sabrá negociar y asegurarle un volante competitivo para la F1 en 2025.

