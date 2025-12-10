Hamilton y Leclerc, libres de criticar públicamente a Ferrari, dice Vasseur

El jefe de Ferrari en la Fórmula 1, Fred Vasseur, no se ha inmutado por las críticas públicas de sus pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton a la escudería, aunque sí hayan molestado al presidente John Elkann.

La temporada de F1 de 2025 fue muy decepcionante para la Scuderia, ya que no pudo ganar ningún gran premio y cayó al cuarto puesto del campeonato de constructores tras perder el título de 2024 ante McLaren en la última carrera.

Leclerc y Hamilton, que terminaron quinto y sexto en la clasificación de pilotos, se han mostrado a menudo muy frustrados en las entrevistas posteriores a las sesiones; en el Gran Premio de Brasil, por ejemplo, el siete veces campeón del mundo dijo, tras un doble abandono, que "es una pesadilla".

Pero esa constante negatividad recibió las críticas del presidente de Ferrari, Elkann, quien afirmó que la pareja necesitaba "centrarse en pilotar y hablar menos", en un comentario que suscitó un amplio debate.

Sin embargo, Frederic Vasseur tiene poco interés en lo que los pilotos dicen públicamente, porque para él lo importante son las interacciones entre bastidores.

"No presto atención a la reacción en un plató de televisión", dijo Vasseur, después de que Ferrari terminara cuarto y octavo en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Andrej Isakovic / AFP vía Getty Images

"Lo más importante para mí es tener a un tipo que vuelve con nosotros y que empuja al equipo a hacer un mejor trabajo y a trabajar todos juntos para intentar conseguir mejores resultados".

"El hecho de que a veces se emocionen por la radio y dependa de los chicos... todos conocéis a Charles. Él siempre es un poco crítico consigo mismo primero y con el equipo y con todo el mundo, pero siempre es con una dinámica positiva".

"Conozco a Charles desde hace 10 años o más, y siempre fue así. Siempre se quejaba de todo. Pero es una dinámica positiva que estamos ahí sólo para hacer un mejor trabajo".

"No importa si eres 4º, 3º o 1º. El ADN es hacer un mejor trabajo. Lo acepto perfectamente y lo más importante para mí es que mantengan el mismo enfoque en el debriefing. Intentar conseguir un coche mejor, un equipo mejor, un todo mejor y es así como mejoraremos".

Vasseur, en cambio, llegó a decir que en realidad anima a sus pilotos a ser críticos con el equipo, porque así es sencillamente como Ferrari volverá a lo más alto cuando llegue la nueva normativa el año que viene.

"Estaría destrozado si los pilotos me dijeran que estamos haciendo un buen trabajo", añadió. "El resumen de la temporada para un piloto es encontrar dónde podemos mejorar. No estoy ahí para que los pilotos me digan 'estamos haciendo un buen trabajo en esto y esto y esto".

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Erik Junius

"Pero su ADN y mi ADN es tratar de empujar al equipo a hacer un mejor trabajo. Eso significa que tienen que venir a nosotros, Charles y Lewis, cuando no es Lewis, es Charles, son los dos. Tienen que venir a nosotros y llevar al equipo al límite. En todas partes, en todas las áreas, y seguro que podemos mejorar y podemos mejorar en todas partes".

"Pero el año pasado, estuvimos luchando hasta la última curva y la reacción fue exactamente la misma. Y Charles dijo: 'Chicos, tenemos que mejorar en todos los aspectos. El simulador, la puesta a punto, la aerodinámica".

"Ese es el ADN de su trabajo y el ADN de nuestro deporte. No me sorprende en absoluto que vengan y me digan: 'Fred, tenemos que mejorar esto, esto, esto, esto, esto', porque es lo que les pedimos que hagan".