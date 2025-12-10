La nueva 'joya' de la academia de Red Bull ya "impresiona" a Racing Bulls

Racing Bulls será el único equipo que en 2026, cuando la Fórmula 1 inicie una nueva era con coches y motores completamente nuevos, contará con un debutante en la parrilla. En la previa del Gran Premio de Abu Dhabi se confirmó que Arvid Lindblad correrá el próximo año para la formación de Faenza. Peter Bayer, CEO de Racing Bulls, tiene grandes expectativas puestas en el piloto británico de 18 años. En los primeros entrenamientos libres del circuito de Yas Marina Circuit, Lindblad ya pudo ganar experiencia con el equipo hermano, Red Bull Racing.

Preguntado por Sky Sport Deutschland hasta qué punto siguió Bayer esa sesión para observar a su futuro piloto, respondió: "Con un ojo y medio, por supuesto: está claramente destinado a nuestro asiento".

Entre bastidores, Lindblad ha impresionado mucho a Bayer. "La semana pasada estuvo sentado a mi lado en Qatar", continúa el austriaco. "Me pareció fascinante ver cómo analiza una carrera y la visión que ya tiene de los datos, del estado de los neumáticos, de la dinámica de carrera y ese tipo de cosas. Fue realmente impresionante. Tiene muchísimo potencial: es un diamante en bruto".

Racing Bulls tenía un asiento libre para el próximo año porque Isack Hadjar sustituirá a Yuki Tsunoda en Red Bull Racing. "Es agridulce", reconoce Bayer sobre la marcha de Hadjar. "Por un lado, estamos contentos por él, porque parte de nuestro trabajo consiste en desarrollar pilotos. Y realmente ha demostrado su valía: ha rendido de forma fantástica esta temporada. Por otro lado, le echaremos de menos, porque como has visto: cuando el coche funciona, él lo hace de forma excelente y mantiene la calma. Es un talento enorme, pero como dije: estamos entusiasmados con Arvid".

La noticia de la semana en Red Bull: Fórmula 1 OFICIAL: Helmut Marko deja Red Bull F1

"Una elección a favor de Liam, no en contra de Yuki"

Para el segundo asiento, Racing Bulls mantiene su apuesta por Liam Lawson, que venció a Tsunoda por el puesto. "Liam ha hecho un trabajo fantástico: a lo largo de la temporada ha ganado mucha consistencia y su ritmo de carrera es muy fuerte. Ahora todo depende únicamente del coche, y ninguno de nosotros sabe exactamente dónde estaremos", apunta Bayer en referencia al gran cambio de reglamentación de 2026.

A comienzos de este año, Lawson tuvo que dejar su lugar en Red Bull tras solo dos carreras para que regresara Tsunoda. Sin embargo, el neozelandés se rehízo en Racing Bulls, mientras Tsunoda sufrió bastante al volante del Red Bull RB21. "Sinceramente, fue más una elección a favor de Liam que en contra de Yuki", subraya Bayer. "Nos convenció con su ética de trabajo, su enfoque y su fortaleza mental. Así que esperamos con ganas el próximo año".