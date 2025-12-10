Alonso: "No hay persona normal que consiga lo que ha hecho Márquez"

Ya está disponible la segunda entrega de VOLVER, el documental de DAZN sobre el regreso de Marc Márquez a la gloria desde los infiernos, que tras su primer capítulo 'Caer' ha publicado el segundo, 'Levantarse',

El capítulo empieza con Sachsenring 2023, cuando se le reaparecieron los fantasmas tras caerse cinco veces y admitir no sentirse listo para correr, y luego con Márquez y Fernando Alonso elogiando lo que ha conseguido el otro.

"Una cosa excepcional, porque aparte del talento natural que pueda tener como piloto, tienes que tener una fuerza mental y una disciplina fuera de la norma. No hay ninguna personal 'normal', por eso digo que es excepcional, que pueda estar cinco años sin ganar un título y no perder ni un ápice de garra, de espíritu competitivo y por supuesto, de talento", resume el asturiano de Aston Martin Racing.

"Y querer siempre mejorar. Mejorar una versión campeona del mundo es muy difícil. Meterlo en la cabeza y tener la disciplina de mejorarte cada día para mejorar esa versión, creo que solo pocas personas lo pueden hacer. De ahí creo que lo que ha hecho Marc este año está al alcance de muy pocos".

Alonso también tuvo una pausa, aunque no por lesión. A finales de 2018 dejó la F1 y no volvió hasta 2021, por lo que comprende lo complicado que es volver... y volver a rendir.

"A veces los pilotos nos entendemos porque cuando tienes un parón, ya sean mis dos años sabáticos o una lesión grande como la que él tuvo, creo que en el pilotaje profesional o las categorías máximas como MotoGP o F1, no es solo el talento o la sensabilidad que tienes a la hora de conducir, ya sea una moto o un coche, o la sensibilidad que tienes con los neumáticos cuando están al límite de su agarre. La velocidad a la que vienen las cosas a 350 km/h son muy diferentes a las de la vida real. No hay ninguna cosa con la que puedas entrenar o simular eso".

El ovetense explicó a la perfección la psicología que hay que hacer con uno mismo cuando tocas fondo: "Cuando no ganas desde un tiempo o no tienes el equipamiento adecuado, ya sea la moto o en estos años míos que no tengo el coche para estar arriba, necesitas tener conversaciones contigo mismo, muchas veces, en casa, tienes que levantarte cada día, ir al gimnasio, tienes que coger la bicicleta, entrenar... son muchas horas tú solo. Coges la bici, te vas a hacer tres horas, y hablas contigo mismo muchas horas. Tienes que ducharte, verte las cicatrices en su caso, en mi caso las magulladuras, tienes que ver vídeos del pasado y muchas cosas y hablar contigo mismo para recordarte que sigues siendo ese, no el actual que ahora mismo no puede sacar el resultado adelante".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Ducati Corse

Alonso continuó con la dificultad de recuperar sensaciones: "Yo cuando volví a la F1, los primeros test yo creía que iba igual que lo había dejado dos años antes, pero el cronómetro no decía eso, decía que iba unas décimas peor. Y tampoco tenía ninguna respuesta a cómo encontrar esas décimas, porque yo iba al límite de lo que podía, pero es el sistema cognitivo, es algo innato que tenemos y que con la práctica desarrollas. Cuando tienes un parón haces un reset, es como si montases en bicicleta otra vez y tienes que poner ruedines otra vez porque no tienes el equilibro. Esas cosas que desde fuera parecen fáciles, que se piensa que si tuviste el talento y te vuelves a subir a una moto o un coche y vas a volver a ganar, tu cuerpo, tu cerebro, tus sensaciones... tienen que volver a despertarse de alguna manera".

Por último, el bicampeón también se ve reflejado con el #93 en cómo, uno en 2023 en Fórmula 1 y otro en 2024 con Gresini Racing, volvieron a saborear ciertos éxitos y lo valoraron más que en sus primeras etapas como reyes del mundo: "Las segundas etapas o cuando te llega un éxito por segunda vez es muy diferente al primero. Creo que los pilotos hasta llegar a la categoría máxima, hemos ganado todas las categorías anteriores, así que solo hemos conocido el éxito, y hemos llegado a lo máximo. Piensas que es lo habitual, lo normal para ti ha sido ganar desde que tenías 5 años hasta que tenías 22 y has sido campeón del mundo varias veces como Marc, lo normal es ganar siempre".

"Cuando pasas un periodo de dificultad y luego vuelves a ganar, te das cuenta de que hay que habituarse. Y lo vimos con Marc en 2024, o conmigo en 2023 cuando conseguí ocho con Aston Martin. Solo eran ocho podios, no gané ninguna carrera, pero esos podios era explosión de alegría. Yo veo las fotos de esos podios y a lo mejor Verstappen primero y Checo segundo están medio contentos, y yo tercero estoy exultante. Y en 2024 fue igual, Jorge y Pecco con la presión de luchar por el mundial, y Marc tercero o segundo y sin ganar la carrera estaba bailando en el podio, o con un sombrero, creo que lo vives de diferente manera y hay que disfrutarlo".

Podio: tercer lugar Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Además de Alonso, también repasan el regreso a la cima de Márquez otros genios del deporte español como Rafa Nadal, Pau Gasol, Andrés Iniesta y Alexia Putellas, además de tres profesionales que le conocen muy bien, su jefe técnico en Honda Santi Hernández, su exjefe de equipo Alberto Puig, su jefe mecánico Javi Ortiz o su actual superior en Ducati, Gigi Dall'Igna.

El documental seguirá el miércoles que viene con 'Ganar' y acabará el miércoles 24 de diciembre con 'Volver', el último capítulo.