Hamilton, enigmático sobre el desfile con los Lego: ¿qué hay detrás?

Tras un exitoso debut en el GP de Miami del año pasado, Lego vuelve con su última activación para el desfile de pilotos, al haber construido 22 karts individuales para que los pilotos los usen en la vuelta del desfile (el Drivers Parade) del GP de Gran Bretaña.

El gigante danés de juguetes de construcción montó karts que podrán rodar a 25km/h, hechos con 28.000 bloques de Lego y otros componentes para hacerlos manejables, diseñados con aportaciones de los 11 equipos.

La mayoría de la parrilla de F1 está entusiasmada con la nueva peculiaridad del desfile de pilotos, tras haber disfrutado del caótico estreno en Miami. Sin embargo, no todos los pilotos están tan entusiasmados con la idea, y Max Verstappen y Lewis Hamilton se han mostrado como la mayor oposición.

"No sé si estaré o no en el coche de Lego este año", dijo Hamilton el jueves. Al insistirle sobre las razones, respondió: "Eso es algo que necesito tratar fuera de los micros".

Sin embargo, parece muy poco probable que Hamilton realmente lleve adelante lo de saltarse el evento. El desfile de pilotos forma parte de la ceremonia oficial previa a la carrera y es obligatorio para los pilotos, de forma muy parecida a asistir al himno nacional, aunque Hamilton obviamente podría permitirse la multa si se lo pierde. Pero Ferrari ya ha sugerido que Hamilton simplemente se unirá a sus compañeros en el desfile, especialmente en su carrera de casa, donde se espera que 175.000 aficionados lo estén viendo.

¿Se está pidiendo demasiado a los pilotos de F1?

Se ha sugerido que Hamilton no está tan interesado en el desfile de Lego en un fin de semana en el que se espera que Ferrari sufra con su motor, o que está buscando una compensación económica por las marcas que obtienen exposición al estar indirectamente asociadas con él. También se habla de una creciente frustración entre los pilotos por tener que realizar tantas actividades extracurriculares en la era Liberty Media de una categoría en constante crecimiento.

Lo que sí está sin duda claro es que el piloto de 41 años simplemente no es fan de este tipo de activación, ya que Hamilton es uno de varios veteranos -incluidos Verstappen y Fernando Alonso- conocidos por querer limitar sus días de marketing tanto como sea posible. Sin embargo, esto no tiene absolutamente nada que ver con un desfile de pilotos, porque ese evento es un elemento básico de la preparación previa a la carrera, como Hamilton bien sabe.

Lewis Hamilton may have raised issue with the number of media commitments in a race weekend Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El titular de los derechos comerciales, FOM, y el organismo rector, la FIA, han estado trabajando para agilizar todo lo posible los compromisos de los pilotos en un fin de semana de gran premio. Es un ejercicio de equilibrio entre hacer que su disponibilidad para los medios el jueves y el viernes sea más eficiente, y al mismo tiempo seguir proporcionando suficiente acceso, especialmente para las televisiones que pagan sumas considerables por el privilegio. Sin embargo, aparte de las ruedas de prensa obligatorias de la FIA y la preparación previa a la carrera, el único compromiso obligatorio es una franja de 20 minutos para asistir al foro de aficionados, ya sea el viernes o el sábado.

También estuvo la presentación de F1 75 al comienzo del año pasado como evento puntual, pero ese evento no se recuperó durante la ajetreada pretemporada de 2026. También hay rodajes de vídeo en pretemporada para capturar planos heroicos y otro material de retransmisión, aunque eso se ha llevado a cabo en los test de invierno en Bahrein en lugar de hacer que los pilotos se desplacen ex profeso para realizarlos en otro lugar.

En términos generales, la mayoría de las demás actividades de marketing o relaciones públicas que se pide a los pilotos que hagan pasan por sus respectivos equipos, y los pilotos tienen cláusulas en su contrato que estipulan el número de días de marketing por temporada en los que estarán disponibles.

No hay indicios de que esta demanda en sí haya aumentado de forma drástica en los últimos años, pero lo que sí ha subido es el número de carreras. El apretado calendario de 24 carreras es una razón legítima por la que los pilotos son cada vez más reacios a añadir eventos al margen.

Eso no significa que no pueda haber problemas genuinos en torno a conflictos de marcas, y Hamilton tiene razón si siente que marcas como Lego están obteniendo mucha exposición por su asociación con la categoría (y no con los pilotos).

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Pero una activación de alto perfil como los desfiles de pilotos de Lego no se organiza de la noche a la mañana, por lo que se consultó a los equipos hace muchos meses sobre su participación, teniendo que aprobar los respectivos diseños de sus coches. Cualquier conflicto de marcas se habría planteado y solucionado mucho antes de que los coches y sus versiones en bloques de Lego salieran a la pista este fin de semana en Silverstone, así que tal vez esa no sea la razón.