Los pilotos de F1 se subirán a minicoches de LEGO en Silverstone

Los pilotos de Fórmula 1 volverán a subirse a minicoches de LEGO para el 'drivers parade' de este domingo, en el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana, tras el éxito que ya tuvo el desfile de pilotos con unidades LEGO en el GP de Miami del año pasado.

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Los 22 pilotos tendrán minicoches individuales hechos con 28.000 ladrillos de LEGO para la tradicional vuelta del desfile de pilotos de este domingo en Silverstone. Han sido construidos por 20 diseñadores e ingenieros, y tardaron más de 6.400 horas en completarse en la fábrica de LEGO en la República Checa.

Los minicoches son capaces de alcanzar hasta 25 kilómetros por hora. Cada unidad pesa 280 kilogramos, de los cuales 65 kg son ladrillos LEGO, y tiene ruedas estándar de kart.

La F1 y LEGO se volvieron virales en el GP de Miami de 2025, cuando los pilotos se subieron a coches de LEGO, con un piloto al volante y su compañero de equipo animándolo desde el asiento del pasajero.

La vuelta de desfile se convirtió rápidamente en una carrera entre los 10 coches, con ladrillos volando por todas partes.

Lego Williams car at the drivers parade Photo by: James Sutton / Motorsport Images

Este año habrá 22 minicoches de LEGO en acción durante el 'drivers parade' del GP de Gran Bretaña, que tendrá lugar, como siempre, 90 minutos antes del inicio de la carrera, en este caso a las 14:30 horas en España (el GP arrancará a las 16:00).

"El desfile de pilotos de F1 del año pasado en Miami con los coches de gran construcción de LEGO fue uno de los momentos más memorables y comentados de la temporada, capturó la imaginación de los aficionados de todo el mundo y mostró una faceta diferente del deporte", dijo Emily Prazer, directora comercial de la Fórmula 1.

"Este año, nos basamos en ese momento para crear un espectáculo increíble para los aficionados que asistan al Gran Premio de Gran Bretaña y para quienes lo vean en todo el mundo. Hay algo verdaderamente especial en unir los mundos de la Fórmula 1 y el juego de LEGO, combinando innovación, creatividad y entretenimiento de una manera que puede inspirar y emocionar a aficionados de todas las edades".

Julia Goldin, directora de producto y marketing de LEGO Group, añadió: "La emoción de pilotos y aficionados por igual en el desfile de pilotos de Miami del año pasado fue imposible de ignorar".

"Los aficionados y los pilotos lo pidieron, así que ahora lo estamos cumpliendo. Queríamos ir aún más allá que el año pasado, y asegurarnos de seguir sorprendiendo y deleitando a nuestros aficionados. Estamos deseando ver qué hacen los pilotos cuando pongan estos minicoches en la pista".