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La F1 decidirá antes del parón de verano si recupera una de las dos carreras aplazadas

El jefe de Formula 1, Stefano Domenicali, dice que aún hay esperanza de que la categoría pueda recuperar una de las carreras aplazadas en Bahrein y Arabia Saudí.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Inicio de carrera

Race start

Foto de: Andrea Diodato - Getty Images

La Fórmula 1 ha fijado como fecha límite el parón veraniego para recuperar una de sus carreras aplazadas de Oriente Medio, ya que aún aspira a añadir Bahrein o Arabia Saudí al calendario.

Ambas carreras de Oriente Medio fueron canceladas en marzo en medio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y las prolongadas hostilidades de los últimos meses obligaron al campeonato a elaborar planes de contingencia por si sus eventos de final de temporada en Qatar y Abu Dhabi también se veían amenazados de cancelación.

Pero tras la firma de un alto el fuego y de un memorando de entendimiento para resolver el conflicto en los próximos 60 días, Domenicali confía en que la F1 pueda completar su calendario previsto según lo planeado e incluso recuperar una de las dos carreras de Oriente Medio que canceló.

"Realmente espero que podamos tener todas las condiciones - la seguridad primero, por supuesto, para toda nuestra gente - para que podamos ir allí", dijo Domenicali a Sky.

"Si hay algo que podamos anunciar relacionado con la posibilidad, si hay algún hueco para lo que no se ha disputado hasta ahora, lo haremos. En el momento adecuado y con las condiciones adecuadas".

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls, Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Dado el apretado calendario de la F1, la única opción viable es añadir una carrera en el hueco de una semana entre las rondas de Azerbaiyán y Singapur en septiembre, que muy probablemente sería el GP de Bahrein. Domenicali dijo que se necesita una decisión antes del parón de agosto de la F1, dada la logística implicada.

"Creo que el margen para la eventual posibilidad de recuperar una de las carreras que no hemos hecho, necesitamos hacerlo antes del parón veraniego", dijo cuando se le preguntó por el punto límite.

La F1 también ha elaborado planes de contingencia para el peor de los escenarios, en el que Qatar y Abu Dhabi se vean amenazados, con planes alternativos para dirigirse al circuito portugués de Portimao, lo que sería un ensayo antes de que la sede vuelva oficialmente al calendario en 2027. La fecha límite para esa decisión se ha fijado para mediados de septiembre.

"Es el deber de un buen organizador o promotor asegurarse de que haya planes preparados", añadió Domenicali. "Con respecto al final del año, para nosotros eso está preparado y la decisión tiene que tomarse a mediados de septiembre".

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