Hamilton cuestiona la estrategia de Mercedes respecto a la de Russell en Spa

Mercedes logró un doblete en el GP de Bélgica de F1 2024 pero, como ocurrió la carrera anterior con McLaren, uno de sus pilotos no acabó del todo satisfecho. Durante muchos momentos parecía que Lewis Hamilton se llevaría la victoria una vez dejó atrás al poleman Charles Leclerc, pero finalmente George Russell hizo valer una estrategia a una sola parada para ganar justo por delante de él.

"En primer lugar felicidades al equipo, y a George. Esto es un gran impulso para todo el mundo en la fábrica. No esperábamos acabar así este fin de semana, especialmente después del viernes, que estábamos a un segundo. Hicieron un trabajo increíble el viernes por la noche y conseguir un doblete antes del parón es espectacular, no esperaba que fuéramos tan fuertes como hemos sido", dijo, antes de admitir que esperaba otro final.

A cuatro giros de la bandera a cuadros ya logró ponerse a tiro de DRS de su compañero, pero no logró adelantarle y terminó pegado a él. Y sugirió que su equipo afectó al resultado con su estrategia.

"Estoy extremadamente contento por el equipo, no puedo ocultar ese sentimiento. Ha sido genial ponernos en cabeza, obviamente es un poco chocante el final. Tenía el liderato, iba gestionando neumáticos, sin problemas y podría haber seguido, pero el equipo seguía haciéndome parar. Sin duda no es el mejor de los sentimientos que haya acabado como ha acabado porque no tenía por qué haber acabado así, es frustrante", comentó ante los micrófonos de Fox Sports.

Antes, en declaraciones a la prensa británica, había dicho: "George no estaba realmente en mi carrera durante la mayor parte de ella. Y si la estrategia se hubiera hecho bien, él no habría estado en mi carrera. Así que no habríamos tenido ese final".

Cuando se le preguntó si él habría podido ir a una sola parada como hizo Russell para ganar, dijo: "Es algo que se ha hablado, pero no hemos discutido el orden de los coches".

Y al bajarse del coche, cuando se mordió más la lengua que luego frente a los medios, había declarado: "En cada stint me quedaban neumáticos, pero el equipo seguía haciéndome entrar antes... desafortunadamente hoy fue uno de esos días".

Al pedirle que analizara más lo de que Russell no estaba en su carrera y recordarle que Toto Wolff había dicho que había que cubrirse con Hamilton de Charles Leclerc y Lando Norris, concluyó: "Sí. Así son las cosas, ya está hecho. Seguirá adelante, me voy a mi descanso, me lo voy a pasar muy bien".