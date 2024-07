Pérez, harto de los rumores: "Es la última vez que hablaré sobre el futuro"

Después de la carrera del Gran Premio de Bélgica 2024 de Fórmula 1, los altos cargos de Red Bull se reunirán para discutir sobre lo que pasará con el futuro de Sergio Pérez, quien fue cayendo posiciones en el circuito de Spa-Francorchamps hasta cruzar la línea de meta octavo. Una vez que fue a atender a los medios de comunicación, el mexicano recibió la evidente pregunta de si espera seguir en el equipo tras el verano, y respondió de forma categórica.

La reunión con Sergio Pérez: Fórmula 1 Marko pide más a Pérez en Red Bull F1 y apunta a una reunión el lunes

Cuando se le cuestionó si tenía confianza en que en el próximo Gran Premio de Países Bajos estará vestido de azul espetó un "correcto", antes de continuar con algo más: "Ayer tuve un buen día, no ha cambiado nada, creo que tenemos mucho que hacer en el equipo, muchas cosas en las que nos debemos centrar, y no podemos gastar energía con todos esos rumores, esta es la última vez que hablaré sobre el futuro, solo para que quede claro para todos. No hablaré más, no responderé más preguntas sobre el futuro".

Ahora, cuando empiezan las vacaciones, Sergio Pérez ve el momento perfecto para poder descansar y cargar las pilas antes de seguir su aventura, pero todo ello con la escudería de Milton Keynes: "Creo que es un buen momento para el equipo, para mí mismo, creo que tenemos mucho que hacer y veremos qué podemos lograr, espero volver a hacerlo".

En cuanto a su carrera en el circuito de Spa-Francorchamps, tuvo bastantes problemas al inicio con la batería, pero los contratiempos continuaron con las gomas: "Fue una carrera muy decepcionante. Empezó, como diría yo, con mucha dificultad por delante, no sé qué estaba pasando, pero tuve que gestionar batería antes de las primeras vueltas, y todo estaba muy ajustado por delante".

"Una vez que conseguí recargar la batería un poco, estaba bastante parejo con Lewis [Hamilton] y Charles [Leclerc], estuve ahí, pero luego, con todo el tráfico, se hizo muy difícil, muy complicado", dijo. "Hicimos una tanda bastante corta también, creo que no estábamos bien con los neumáticos hoy, no estábamos bien, así que hay muchas cosas que analizar en nuestro lado".

Sobre si tuvo que ayudar a su compañero, Max Verstappen, dejándole paso para que continuara con su remontada, explicó: "No lo sé, creo que hay razones estratégicas detrás de ello, pero no sé por qué fuimos tan cortos [en la tanda], y eso nos comprometió, así que creo que, estratégicamente, no fue una ejecución perfecta, es algo que veremos juntos como equipo y lo entenderemos".

"Hay muchas cosas que tenemos que analizar, pero creo que el ritmo de Mercedes fue muy impresionante, no pudimos competir contra Ferrari, así que hay muchas cosas que tenemos que entender", sentenció.

