Norris, autocrítico tras "otra estupidez" en el GP de Bélgica de F1

Lando Norris salía cuarto y con un coche a priori más rápido que los tres primeros, con altas esperanzas de ganar y acercarse en el mundial a un Max Verstappen que tras penalización por cambio de motor salía undécimo. Sin embargo, el inglés acabó detrás del holandés, y se va a las vacaciones de verano aún más lejos del liderato.

Todo empezó a torcerse desde el principio cuando, sin tocarle nadie, se fue largo en la primera curva, perdiendo terreno con varios rivales y de hecho rápidamente a tiro de piedra de Verstappen. Ante los medios de comunicación en el circuito de Spa-Francorchamps, el británico fue autocrítico, una vez más.

"Sí, la verdad es que me equivoqué. No quería que me sacaran de pista en la curva 1, así que dejé un hueco y me equivoqué un poco en la salida. Perdí cuatro o cinco posiciones", lamentó del de McLaren, antes de añadir que ese fue el principio del fin.

"Sí, era imposible adelantar. Los adelantamientos apestaron hoy. Creo que hubo muy pocos adelantamientos en pista, la mayor parte fue en las paradas en boxes. Hubo algunos adelantamientos, pero sólo cuando tenías una ventaja de 10 vueltas en los neumáticos. Por lo demás, sí, una carrera un poco dura con los adelantamientos. Y sentí que éramos rápidos, el coche era rápido. Simplemente no creo que hayamos maximizado lo que podríamos haber hecho", analizó.

Ahora la Fórmula 1 afronta tres semanas sin carreras, aunque esta que arranca el lunes aún será de trabajo antes de que los equipos se vean obligados a cerrar sus fábricas durante 14 días. Ante la pregunta de cuánto necesita el descanso y resetear su mente, declaró: "Quiero decir, todos lo necesitábamos, pero creo que yo necesitaba resetear. He regalado muchos puntos en las últimas tres o cuatro carreras por tonterías, errores y malas salidas"

"Hoy ha sido en la vuelta 1, así que no sé por qué. Son sólo cosas tontas. Ni siquiera son cosas difíciles. En la vuelta 1 trataba de mantenerme fuera de problemas, traba de asegurarme de que hubiera un hueco y nadie me golpeara, y me salgo de la pista. Son solo algunas cosas estúpidas", continuó. "El ritmo es bueno, el equipo está haciendo un trabajo increíble, así que estoy contento en ese sentido".

"Por una parte siento que no quiero tomarme un descanso, sólo quiero continuar porque estamos en buena forma. Incluso hoy siento que el ritmo era muy fuerte. Pero en las dos o tres últimas carreras no he tenido el acierto necesario y he perdido muchos puntos, así que espero poder volver con fuerza".

Cuando le pidieron ahondar más en sus problemas, no lo achacó a un solo aspecto: "Hay muchas cosas. Sí, son cosas diferentes. Obviamente, mis salidas no han sido buenas. He perdido probablemente una buena cantidad de puntos en la salida y ahora en la curva 1 perdí un podio o incluso más. No hay una sola razón, no sé, tal vez sólo tratando de hacerlo un poco demasiado duro y pago el precio por ello".

Por último, sobre cómo reiniciar antes de la seguna parte del curso, dijo: "Aún tengo por delante días de informes, reuniones y esas cosas, así que estaré en la fábrica hasta mitad de semana. Hay que revisar todo, y asegurarnos de que tomamos un descanso con una buena nota. Que creo que tenemos, sinceramente, un montón de cosas positivas, pero hay otras en las que no hacemos ese 'click'. Pero me parece que aún tenemos lo que necesitamos y lo que queremos, así que estoy contento. Tenemos lo que hay que tener para luchar y plantar batalla, pero yo no he estado al nivel. Así que revisaré mis cosas y me iré y me olvidaré de ello durante un buen tiempo y luego volveré más fuerte".