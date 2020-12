Hamilton se sintió como el primer día de colegio en su vuelta a la F1

Lewis Hamilton obtuvo el jueves por la tarde el permiso para competir en el Gran Premio de Abu Dhabi después de dar negativo en varios test consecutivos de coronavirus.

En su regreso no perdió el tiempo para ponerse al día y terminó la segunda sesión de entrenamientos del viernes en el Circuito de Yas Marina justo detrás de su compañero de equipo en Mercedes, Valtteri Bottas.

Hablando por primera vez desde que regresó al paddock, Hamilton dijo en Sky: "Estaba muy, muy feliz y agradecido esta mañana por el hecho de estar de vuelta aquí. Obviamente, poder terminar la temporada con fuerza es algo por lo que estoy muy emocionado”.

"Fue como el primer día de regreso al colegio. Me llevó un minuto acostumbrarme en la primera sesión, y luego en la segunda creo que, todavía, me estaba orientando, pero no tan mal”.

“Creo que recuperamos la mayoría del tiempo que perdimos en los 40 minutos (cuando su coche estuvo detenido para arreglarle los frenos) de la primera sesión, pero por lo demás, cumplimos con la mayoría del programa”.

El inglés afirmó que no siente ninguna presión al volver para la última carrera de la temporada, tras haber ganado ya el campeonato, pero señaló que tiene muchas ganas de disfrutar del último gran premio del año.

“Solo quería venir aquí y disfrutar de este fin de semana y de lo que hago. Se ha hecho un gran trabajo en la fábrica por parte de todos, y ha sido un privilegio correr con ellos este año”.

"Así que no tenemos nada que demostrar este fin de semana. No siento que tenga nada que demostrar. Solo estoy aquí para divertirme un poco".

Al preguntarle si le resultó extraño ver a George Russell correr con su coche en Bahrein el fin de semana pasado, Hamilton elogió el trabajo realizado por el joven británico.

"Creo que George hizo un trabajo increíble, y todo el mundo lo sabe. En definitiva fue algo extraño. En mis 27 años de carrera, nunca me he perdido una carrera. Así que sí, un día escribiré un libro sobre ello. Pero como dije, estoy agradecido de estar de vuelta", concluyó.

Con información adicional de Luke Smith

Las fotos del regreso de Lewis Hamilton en Abu Dhabi