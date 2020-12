Verstappen teme a Mercedes en Abu Dhabi

El piloto holandés comenzó muy bien la jornada, al liderar la primera sesión en el circuito de Yas Marina. Pero esta fue la menos representativa de las dos disputadas este viernes, ya que se llevó a cabo antes de que cayera el sol, que será cuando den comienzo la clasificación y la carrera.

En la FP2, Verstappen se vio superado tanto por Valtteri Bottas, como por Lewis Hamilton, conformándose con el tercer puesto, con una mejor vuelta de 1:37.046 que lo dejó a siete décimas del mejor registro de la jornada.

Cuando se le preguntó por su resumen del día, el piloto de Red Bull comentó: "Estuvo bien. No fue una locura, pero sí, tenemos un poco de trabajo para tratar de cerrar la diferencia con Mercedes. Parecen muy fuertes de nuevo, aunque no he podido dar una vuelta en el compuesto más blando, pero está bien".

Verstappen, al igual que Hamilton y Bottas, tuvo problemas para cerrar una vuelta limpia en simulacro de clasificación, sobre todo por excederse con los límites de la pista y también por el tráfico.

"Son los libres del viernes. Pero sé que en la clasificación no puedes irte tan largo y prestaré un poco más de atención. Veremos qué dicen los demás pilotos en la reunión de esta noche, pero creo que al final estaremos bien. Hoy solo exploras los límites y entiendes mejor lo lejos que puedes ir con el coche hasta que los superas", explicó.

Sobre el comportamiento del neumático blando y el medio, Verstappen dijo sentirse mejor con el más rápido. "El blando para mí estuvo bien. Me encontré con Sergio (Pérez), que estaba en un relevo largo, así que fue un poco desafortunado...", dijo sobre la vuelta que perdió después de haber marcado el mejor primer parcial.

Alexander Albon, por su parte, perdió varias vueltas rápidas por irse largo y exceder los límites de pista en la última curva antes de poder finalmente completar un buen tiempo y colocarse cuarto.

El tailandés, que necesita un buen resultado este fin de semana para despejar dudas sobre su asiento en Red Bull para 2021, se ilusiona con meterse en la pelea por la parte delantera junto a su compañero y a los Mercedes.

"Lo intentaremos. Creo que siempre lo intentamos. Veremos dónde (los Mercedes) son rápidos. Sinceramente, ni siquiera he revisado dónde son rápidos. Si podemos descubrir eso, estoy seguro de que podemos apretar", dijo.

Información adicional de Jonathan Noble

