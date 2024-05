Gasly evita responder si su prioridad es seguir en Alpine F1

Pregunta: Nico Hülkenberg ha fichado por Audi, ¿cambia eso algo para ti ?

Respuesta: No cambia nada en mis planes. No, no cambia nada. Creo que conoces la situación del mercado de fichajes. Por el momento, no tengo nada que anunciar.

P: ¿Qué más esperas del equipo para decidir tu futuro ? Llega David Sánchez, lo cual debe ser una buena señal...

R: Sí, hay buenos fichajes. Sabemos que este coche no ha nacido bien. Algunos años sale bien y otros cometemos errores. Creo que lo más importante es cómo reaccionamos ante ello. Así que soy consciente de que se necesita tiempo. No se puede esperar un gran cambio en muy poco tiempo, pero tengo la sensación de que ahora tenemos suficientes datos para identificar lo que funciona y lo que no.

Después, depende de cómo lo hagamos, porque ya estamos en mayo... No sólo para lo que se puede hacer esta temporada, sino también el año que viene, y al mismo tiempo para 2026, que va a requerir mucho trabajo y un coche completamente nuevo. Así que hay muchas cosas a tener en cuenta. Pero puedo ver todos los procesos que se llevan a cabo en la fábrica. Sé que va a llevar tiempo, pero es importante reaccionar y no quedarnos con lo que tenemos hoy, que no es suficientemente competitivo.

P: Están los tiempos, pero también el progreso entre bastidores, que es más difícil de ver realmente si las cosas van en la dirección correcta. ¿Hay cosas positivas ahí?

R: Sí, desde luego. Entre bastidores, a veces es un poco difícil, porque el equipo está progresando en muchas áreas diferentes. Eso no se nota en la pista y a veces es duro para los chicos, porque todos se esfuerzan mucho. De momento, el concepto de coche que tenemos no funciona. Y eso no significa que lo estemos haciendo todo mal. Estamos haciendo muchas cosas bien. Pero hay esos puntos cruciales que hay que solucionar para extraer el rendimiento.

P: ¿Estás intentando ya obtener información sobre el programa de motores para 2026 ?

R: Sería estúpido no hacerlo. Obviamente es algo muy importante, sobre todo de cara al futuro, para asegurarnos de que tenemos un coche competitivo. Puedo ver el progreso. Eso no quita nada a la concentración que tenemos por lo que estamos haciendo hoy, pero obviamente es algo que sigo de cerca en la fábrica.

P: ¿Dirías que tu prioridad ahora es seguir con Alpine ?

R: No voy a insistir en el tema. Diré más cuando haya algo que anunciar. Por el momento, sin comentarios.

P: ¿Tienes algún plazo personal ?

R: Sin comentarios.

P: ¿Eso es que tienes?

R: Interpreta mi respuesta como quieras, pero no entraré en detalles sobre la situación contractual.

P: Pero en términos generales, esperamos que todo se resuelva más rápidamente que en años anteriores, porque Hülkenberg y Hamilton ya han anunciado sus planes, lo cual es inusual...

R: Dije que no haría comentarios al respecto. Como he dicho, estamos tratando el tema, y ya se conocen las diferentes situaciones.

Entrevista realizada por Fillip Cleeren para Motorsport.com

