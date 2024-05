Norris explica cómo ha cambiado la fama de los pilotos en EEUU por Netflix

La Fórmula 1 ha tenido un enorme crecimiento en cuanto a interés y seguimiento en Estados Unidos desde que se estrenó la serie 'Drive to Survive' en Netflix, y los pilotos sienten su influencia cada vez que visitan el país.

En la previa al GP de Miami de F1, le preguntaron a Lando Norris si ahora era posible ser anónimo en el país norteamerican, y contestó: "No. Te reconocen dondequiera que vayas, estoy seguro de que a todos los pilotos les reconocen, especialmente desde Drive To Survive y demás. Hay más gente en todos los lugares que casi solo están viendo la tele y no son específicamente aficionados de las carreras, pero te reconocen. Así que sin duda es peor que hace unos años. Aunque claro, hay circunstancias en las que es más complicado ir de incógnito".

Sin embargo, el piloto de McLaren quiso dejar claro que aunque preferiría pasar algo más desapercibido, no le molesta la fama que ha logrado la categoría: "No. ¿Que me gustaría que me vieran menos? Sí. Pero es parte de ello, así que no tengo nada de qué quejarme".

"A veces, cuando sales a cenar o estás con tu familia, suceden cosas así, y supongo que desearías que te conocieran menos. Siempre sientes que hay algunos ojos puestos en ti. Estoy seguro de que probablemente sea peor para otra gente como Lewis o personas más famosas. Pero estoy también seguro de que mucha gente desearía poder estar en la Fórmula 1 así que en algunas cosas se gana y en otras se pierden. Es sólo una parte de ello".

Norris considera que el nivel de atención en Estados Unidos ahora aumenta más lentamente, pero que tuvo un boom en el inicio de la serie de Netflix: "Creció muy rápido. Austin siempre ha sido una carrera muy importante, pero con Drive to Survive, todo se aceleró enormemente. Desde que llegamos a Miami por primera vez, ya era grande entonces y sigue siendo grande ahora, y seguirá creciendo. Creo que ya es bastante grande la atención en Estados Unidos. Siempre han sido carreras importantes, especialmente cuando tienes Las Vegas, Miami y Austin, que son tres grandes lugares. Siempre está creciendo, pero creo que ha sido grande la atención desde el primer día".

Respecto a la posibilidad de ir de incógnito, o directamente ser uno mismo sin ser reconocido, le preguntaron si podría pasear por la calle en Nueva York, y contestó: "¿En Nueva York? Puedo... a veces. Depende de por dónde, porque a veces es en los lugares donde menos esperas llamar la atención donde más llamas la atención".

"Porque todo el mundo ve televisión, todo el mundo ve Netflix. Antes, la Fórmula 1 era sólo para gente interesada en las carreras, mientras que ahora puede ser cualquiera que esté sentado en el sofá de su casa y esté viendo algo. Entonces, es algo bueno, algo bueno para el deporte".